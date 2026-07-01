Analisten laten er geen twijfel over bestaan: "Dat gaat het bepalen tegen Senegal"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Analisten laten er geen twijfel over bestaan: "Dat gaat het bepalen tegen Senegal"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Rode Duivels staan voor een eerste duel van de waarheid. In het allerbeste geval komen er zo nog vier. Maar het kan tegen Senegal ook meteen gedaan zijn. En dus is de vraag wat Rudi Garcia gaat doen en hoe hij zijn pionnetjes gaat neerzetten. Het zou wel eens heel spannend kunnen worden.

Rudi Garcia gaf vooraf aan dat Senegal een moeilijk te bekampen tegenstander zal gaan worden. En dat lijkt iedereen te beseffen, ook de analisten. "Alle Afrikaanse landen spelen niet op dezelfde manier. Senegal speelt directer en verticaler dan veel ploegen."

"Ze hebben veel snelheid voorin en zijn atletischer. Ze zijn beter dan bijvoorbeeld Ivoorkust", opende Gert Verheyen de debatten in MidMid Mansion over de wedstrijd tegen Senegal die er zit aan te komen. Er is veel lof voor het Afrikaans land.

Is Senegal een toernooiploeg? 

"Maar een toernooiploeg is het eigenlijk bijna nooit geweest, al was er hun eerste WK en de Afrika Cup." Evert Winkelmans pikte meteen in: "Er zijn ook wat mannen van de gouden generatie, die eigenlijk niet allemaal fit zijn. Daar gaan we moeten van profiteren en gebruik van maken."

"We gaan het af moeten leggen op atletisch vermogen tegen Senegal. Ik zat al lang in het kamp Vanaken. Ik vroeg mij af waarop er werd gewacht. Hij had al aan het toernooi moeten beginnen en nu moet hij in de ploeg blijven. Alsof je niet kan verdedigen met Thielemans - Vanaken - De Bruyne", aldus Verheyen opnieuw.

Moet België voor de voetballende oplossing kiezen tegen Senegal?

De drie 'voetballers' op het middenveld posteren lijkt de meest logische beslissing gezien wat ze lieten zien tegen Nieuw-Zeeland. Dan moeten ze natuurlijk meer de bal hebben en ook durven voetballen. "Je moet spelen op de zwaktes van de tegenpartij."

Lees ook... LIVE: Duivels bereiden zich voor op Senegal: geen wijzigingen verwacht

"De fout die Garcia maakte is dat hij zich niet rechtstreeks heeft gewend tot wat één journalist heeft geschreven. Veralgemenen is nooit een goede zaak. Het was gewoon niet waar wat hij zei, het meeste kwam niet van de Belgische pers. En dan nog van ééntje. Of niet op reageren, dat had ook gekund. Ik snap dat hij kwaad is, maar doe dat rechtstreeks."

Garcia Rudi
© photonews

Ook Peter Vandenbempt is bij Sporza duidelijk in zijn analyse: het zal er boenk op moeten zijn tegen Senegal. "Als de Belgen na een goede wedstrijd en met wat pech uitgeschakeld worden, zal de totale balans van het WK negatief zijn. Ze hebben te weinig laten zien en te vaak ontgoocheld in de groepsfase."

Peter Vandenbempt kritisch richting Rode Duivels

"Als je de verwachtingen had ingelost in de eerste drie wedstrijden, je speelt een goede match tegen Senegal en gaat er dan uit ... Oké, dat kan gebeuren. De huidige waarde van het Belgische elftal is vergelijkbaar met die van Senegal. Het is een fiftyfifty-wedstrijd, misschien is dat wel het vervelendst op dit moment."

Vandenbempt zou niet verrast zijn als Garcia opnieuw voor iets meer behouden opstelling zou kiezen, door bijvoorbeeld Onana in de ploeg te zetten voor Vanaken. "Of je kan met een driemansdefensie spelen. Met Onana achterin moet je het goeddraaiende middenveld, met de connectie tussen De Bruyne en Vanaken, niet opofferen. Het geeft hem de mogelijkheid om een stevigere ploeg te zetten, zonder dat je inlevert op aanvallende kwaliteit."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg België - Senegal live op Voetbalkrant.com vanaf 22:00.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Senegal
België
Gert Verheyen

Meer nieuws

LIVE: Duivels bereiden zich voor op Senegal: geen wijzigingen verwacht Live

LIVE: Duivels bereiden zich voor op Senegal: geen wijzigingen verwacht

12:45
Garcia ziet onverwacht voordeel voor Rode Duivels tegen Senegal

Garcia ziet onverwacht voordeel voor Rode Duivels tegen Senegal

11:30
Van honden op het veld over vissen die racen tot winkels zonder kassa: wat we kunnen leren (of niet) van de VS

Van honden op het veld over vissen die racen tot winkels zonder kassa: wat we kunnen leren (of niet) van de VS

10:00
2
LIVE: De echte test begint nu: Rode Duivels botsen op fysiek monster van het WK

LIVE: De echte test begint nu: Rode Duivels botsen op fysiek monster van het WK

08:00
Thomas Meunier: een goede zet of slag in het water voor Sporting Anderlecht?

Thomas Meunier: een goede zet of slag in het water voor Sporting Anderlecht?

14:40
6
Transfernieuws en Transfergeruchten 01/07: Meunier - Mofokeng - Biglia - Bassette

Transfernieuws en Transfergeruchten 01/07: Meunier - Mofokeng - Biglia - Bassette

14:40
Dit is onze verwachte basiself van de Rode Duivels tegen Senegal

Dit is onze verwachte basiself van de Rode Duivels tegen Senegal

06:00
4
DONE DEAL: jeugdproduct Anderlecht levert liefst 17 miljoen euro op

DONE DEAL: jeugdproduct Anderlecht levert liefst 17 miljoen euro op

15:30
1
DONE DEAL: KAA Gent ziet verdediger vertrekken

DONE DEAL: KAA Gent ziet verdediger vertrekken

15:00
Union mikt hoog en heeft akkoord rond WK-revelatie

Union mikt hoog en heeft akkoord rond WK-revelatie

14:20
3
Kiezen voor voetbal of een breker tegen Senegal? Waarom kan het niet ... allebei? Analyse

Kiezen voor voetbal of een breker tegen Senegal? Waarom kan het niet ... allebei?

23:00
1
Bocht van 180 graden: Standard neemt beslissing na incidenten tegen Charleroi

Bocht van 180 graden: Standard neemt beslissing na incidenten tegen Charleroi

14:00
DONE DEAL: Dender haalt jeugdproduct Anderlecht en Mechelen weg bij rechtstreekse concurrent

DONE DEAL: Dender haalt jeugdproduct Anderlecht en Mechelen weg bij rechtstreekse concurrent

13:30
Dit is wel een heel straffe uitspraak van de bondscoach over Jeremy Doku

Dit is wel een heel straffe uitspraak van de bondscoach over Jeremy Doku

21:30
1
Tot ongenoegen van de fans: KAA Gent neemt ingrijpend besluit

Tot ongenoegen van de fans: KAA Gent neemt ingrijpend besluit

13:00
WK-LIVE 1/7: Matchday Rode Duivels, Koeman stapt op bij Nederland

WK-LIVE 1/7: Matchday Rode Duivels, Koeman stapt op bij Nederland

12:55
Lucas Biglia heeft nieuwe club beet na vertrek bij Anderlecht

Lucas Biglia heeft nieuwe club beet na vertrek bij Anderlecht

12:30
Gheysens krijgt goed nieuws te horen: nieuwe ontwikkeling bij Antwerp

Gheysens krijgt goed nieuws te horen: nieuwe ontwikkeling bij Antwerp

11:55
7
Deur voor de toekomst staat wagenwijd open: zeven talenten krijgen hun kans bij Standard Analyse

Deur voor de toekomst staat wagenwijd open: zeven talenten krijgen hun kans bij Standard

11:50
2
Is het een voordeel dat onze bondscoach een Fransman is tegen Senegal? "Dat maakt het makkelijker" Interview

Is het een voordeel dat onze bondscoach een Fransman is tegen Senegal? "Dat maakt het makkelijker"

20:00
Julien Duranville komt met groot nieuws bij Borussia Dortmund

Julien Duranville komt met groot nieuws bij Borussia Dortmund

11:00
1
Rudi Garcia maakt héél duidelijk wat hij met Lukaku van plan is: "Ik had geen andere keuze toen" Interview

Rudi Garcia maakt héél duidelijk wat hij met Lukaku van plan is: "Ik had geen andere keuze toen"

19:00
2
'Union heeft akkoord met ex-speler van Club Brugge maar er is één groot probleem'

'Union heeft akkoord met ex-speler van Club Brugge maar er is één groot probleem'

10:20
9
Ronald Koeman hakt grote knoop door na pijnlijke WK-exit met Nederland

Ronald Koeman hakt grote knoop door na pijnlijke WK-exit met Nederland

09:11
2
Standard wil Belgische ex-spits van KV Mechelen terug naar JPL halen

Standard wil Belgische ex-spits van KV Mechelen terug naar JPL halen

09:50
4
Opmerkelijke cijfers zeggen iets helemaal anders over de Rode Duivels

Opmerkelijke cijfers zeggen iets helemaal anders over de Rode Duivels

18:30
Anderlecht heeft duidelijk interesse: Thomas Meunier kan naar paars-wit (en ook Antwerp informeerde)

Anderlecht heeft duidelijk interesse: Thomas Meunier kan naar paars-wit (en ook Antwerp informeerde)

05:14
21
Mexico heeft geen problemen met Ecuador, Club Brugge-verdediger moet vroeg naar de kant

Mexico heeft geen problemen met Ecuador, Club Brugge-verdediger moet vroeg naar de kant

08:03
1
Oppermachtig Frankrijk maakt indruk: Zweden kansloos naar huis

Oppermachtig Frankrijk maakt indruk: Zweden kansloos naar huis

07:23
2
KV Mechelen neemt opvallende besluiten: verdediger mag blijven, spits moet weg

KV Mechelen neemt opvallende besluiten: verdediger mag blijven, spits moet weg

07:00
4
De meest onderschatte Rode Duivel in de basis? "Hij verricht enorm werk"

De meest onderschatte Rode Duivel in de basis? "Hij verricht enorm werk"

00:21
4
Romelu Lukaku als trainer? Het staat in de sterren geschreven dat het in... Neerpede zal gebeuren Opinie

Romelu Lukaku als trainer? Het staat in de sterren geschreven dat het in... Neerpede zal gebeuren

18:00
4
WK-LIVE 30/6: Garcia en De Ketelaere spreken om 23u30: "Omstandigheden sowieso beter"

WK-LIVE 30/6: Garcia en De Ketelaere spreken om 23u30: "Omstandigheden sowieso beter"

23:54
"We hebben de spandoeken nog liggen": fans Anderlecht gaan los op Vandenhaute

"We hebben de spandoeken nog liggen": fans Anderlecht gaan los op Vandenhaute

22:30
1
Gouden Brugs randje, Mbappé dartelt en match Mexico uitgesteld

Gouden Brugs randje, Mbappé dartelt en match Mexico uitgesteld

03:12
Belgische profclub grijpt in en stuurt nog eens negen spelers weg

Belgische profclub grijpt in en stuurt nog eens negen spelers weg

22:00

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 1/16 Finales
Zuid-Afrika Zuid-Afrika 0-1 Canada Canada
Brazilië Brazilië 2-1 Japan Japan
Duitsland Duitsland 1-1P Paraguay Paraguay
Nederland Nederland 1-1P Marokko Marokko
Ivoorkust Ivoorkust 1-2 Noorwegen Noorwegen
Frankrijk Frankrijk 3-0 Zweden Zweden
Mexico Mexico 2-0 Ecuador Ecuador
Engeland Engeland 18:00 DR Congo DR Congo
België België 22:00 Senegal Senegal
Verenigde Staten Verenigde Staten 02/07 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Spanje Spanje 02/07 Oostenrijk Oostenrijk
Portugal Portugal 03/07 Kroatië Kroatië
Zwitserland Zwitserland 03/07 Algerije Algerije
Australië Australië 03/07 Egypte Egypte
Argentinië Argentinië 04/07 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
Colombia Colombia 04/07 Ghana Ghana

Nieuwste reacties

Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Thomas Meunier: een goede zet of slag in het water voor Sporting Anderlecht? pief pief over 'Union heeft akkoord met ex-speler van Club Brugge maar er is één groot probleem' Jasperd Jasperd over DONE DEAL: jeugdproduct Anderlecht levert liefst 17 miljoen euro op poestexas poestexas over Anderlecht heeft duidelijk interesse: Thomas Meunier kan naar paars-wit (en ook Antwerp informeerde) Jasperd Jasperd over Union mikt hoog en heeft akkoord rond WK-revelatie Anti-brugge ---->[K.V]<----- Anti-brugge ---->[K.V]<----- over Dit is waarom Club Brugge koste wat kost Noah Adedeji-Sternberg wil FCBalto FCBalto over Akkoord? Frank Boeckx zou Hans Vanaken opnieuw uit de ploeg halen FCBalto FCBalto over Hans Vanaken naar Nederlandse topclub? "Ze kunnen een goede middenvelder gebruiken" Eldonte Eldonte over Ronald Koeman hakt grote knoop door na pijnlijke WK-exit met Nederland Soloria Soloria over Gheysens krijgt goed nieuws te horen: nieuwe ontwikkeling bij Antwerp Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved