Analisten laten er geen twijfel over bestaan: "Dat gaat het bepalen tegen Senegal"

De Rode Duivels staan voor een eerste duel van de waarheid. In het allerbeste geval komen er zo nog vier. Maar het kan tegen Senegal ook meteen gedaan zijn. En dus is de vraag wat Rudi Garcia gaat doen en hoe hij zijn pionnetjes gaat neerzetten. Het zou wel eens heel spannend kunnen worden.

Rudi Garcia gaf vooraf aan dat Senegal een moeilijk te bekampen tegenstander zal gaan worden. En dat lijkt iedereen te beseffen, ook de analisten. "Alle Afrikaanse landen spelen niet op dezelfde manier. Senegal speelt directer en verticaler dan veel ploegen."

"Ze hebben veel snelheid voorin en zijn atletischer. Ze zijn beter dan bijvoorbeeld Ivoorkust", opende Gert Verheyen de debatten in MidMid Mansion over de wedstrijd tegen Senegal die er zit aan te komen. Er is veel lof voor het Afrikaans land.

Is Senegal een toernooiploeg?

"Maar een toernooiploeg is het eigenlijk bijna nooit geweest, al was er hun eerste WK en de Afrika Cup." Evert Winkelmans pikte meteen in: "Er zijn ook wat mannen van de gouden generatie, die eigenlijk niet allemaal fit zijn. Daar gaan we moeten van profiteren en gebruik van maken."

"We gaan het af moeten leggen op atletisch vermogen tegen Senegal. Ik zat al lang in het kamp Vanaken. Ik vroeg mij af waarop er werd gewacht. Hij had al aan het toernooi moeten beginnen en nu moet hij in de ploeg blijven. Alsof je niet kan verdedigen met Thielemans - Vanaken - De Bruyne", aldus Verheyen opnieuw.

Moet België voor de voetballende oplossing kiezen tegen Senegal?

De drie 'voetballers' op het middenveld posteren lijkt de meest logische beslissing gezien wat ze lieten zien tegen Nieuw-Zeeland. Dan moeten ze natuurlijk meer de bal hebben en ook durven voetballen. "Je moet spelen op de zwaktes van de tegenpartij."



Lees ook... LIVE: Duivels bereiden zich voor op Senegal: geen wijzigingen verwacht›

"De fout die Garcia maakte is dat hij zich niet rechtstreeks heeft gewend tot wat één journalist heeft geschreven. Veralgemenen is nooit een goede zaak. Het was gewoon niet waar wat hij zei, het meeste kwam niet van de Belgische pers. En dan nog van ééntje. Of niet op reageren, dat had ook gekund. Ik snap dat hij kwaad is, maar doe dat rechtstreeks."

© photonews

Ook Peter Vandenbempt is bij Sporza duidelijk in zijn analyse: het zal er boenk op moeten zijn tegen Senegal. "Als de Belgen na een goede wedstrijd en met wat pech uitgeschakeld worden, zal de totale balans van het WK negatief zijn. Ze hebben te weinig laten zien en te vaak ontgoocheld in de groepsfase."

Peter Vandenbempt kritisch richting Rode Duivels

"Als je de verwachtingen had ingelost in de eerste drie wedstrijden, je speelt een goede match tegen Senegal en gaat er dan uit ... Oké, dat kan gebeuren. De huidige waarde van het Belgische elftal is vergelijkbaar met die van Senegal. Het is een fiftyfifty-wedstrijd, misschien is dat wel het vervelendst op dit moment."

Vandenbempt zou niet verrast zijn als Garcia opnieuw voor iets meer behouden opstelling zou kiezen, door bijvoorbeeld Onana in de ploeg te zetten voor Vanaken. "Of je kan met een driemansdefensie spelen. Met Onana achterin moet je het goeddraaiende middenveld, met de connectie tussen De Bruyne en Vanaken, niet opofferen. Het geeft hem de mogelijkheid om een stevigere ploeg te zetten, zonder dat je inlevert op aanvallende kwaliteit."