DONE DEAL: KVC Westerlo haalt uit en heeft nieuwe speler beet

KVC Westerlo was al heel actief op de arbeidsmarkt deze zomer, zowel inkomend als uitgaand. En nu hebben ze opnieuw raak getroffen met een nieuwe verdediger. Die moet voor extra stabiliteit gaan zorgen bij De Kemphanen.

"Een nieuwe schakel in de verdediging: Reno Münz kiest voor KVC Westerlo. Met Reno Münz haalt KVC Westerlo een talentvolle en veelzijdige verdediger in huis. De jonge Duitser tekent een overeenkomst voor 4 seizoenen. Door zijn Indonesische roots komt hij ook nog in aanmerking voor het nationale elftal."

"Reno combineert technische bagage met een uitstekend spelbegrip en een grote dosis inzet. Zijn ontwikkelingstraject en ambitie maken hem een speler met veel perspectief voor de komende jaren. We kijken ernaar uit om samen verder te bouwen aan zijn verhaal in het geel-blauw."

KVC Westerlo haalt Reno Münz in huis

"Welkom, Reno!", aldus KVC Westerlo bij hun voorstelling van hun nieuwste aanwinst Reno Münz. Die moet de komende jaren voor extra daadkracht gaan zorgen bij De Kemphanen. De twintigjarige centrale verdediger heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van 1,8 miljoen euro.

Hij speelde bij de jeugdploegen van SC Fortuna Köln en Bayer 04 Leverkusen, waar Greuther Fürth hem twee jaar geleden kwam weghalen. Nu kiest de 1,88 meter grote verdediger voor de eerste keer voor een avontuur in het buitenland en wel in ons land.

Reno Münz heeft heel wat ervaring opgedaan in de Duitse competitie

In totaal speelde hij al meer dan 100 wedstrijden in Duitsland. Daarbij een aantal jeugdwedstrijden, maar ondertussen toch ook al 48 wedstrijden in de tweede Bundesliga. Daarmee heeft hij toch al de nodige ervaring opgedaan die hem ook in de Belgische competitie zeker zou moeten kunnen gaan helpen.





In het verleden speelde Münz al op de linksachter én als verdedigende middenvelder. Daardoor kan hij ook de nodige polyvalentie aan de dag leggen waar ze bij KVC Westerlo misschien ook naar op zoek zijn. Qua extra defensieve stabiliteit kan hij alvast een grote meerwaarde betekenen voor De Kemphanen.