Exodus gaat verder: speler verlaat Club Brugge na zes jaar

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Exodus gaat verder: speler verlaat Club Brugge na zes jaar
Foto: © photonews
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Club Brugge gelooft volop in zijn eigen jeugd. Het speelde de finale van de Youth League dit seizoen en wil op dat elan doorgaan in de toekomst. Een nieuwe topper zijn ze nu wel kwijt, want na Daan Braspenning kiest ook Stan Naert voor een ander avontuur.

Stan Naert kiest voor een nieuw avontuur. Het jeugdproduct van blauw-zwart kiest voor zes jaar voor een nieuwe uitdaging. Dat liet de speler zelf weten via de sociale media. Op Instagram pakte hij uit met een pakkende boodschap.

"Na zes jaar bij deze club is het tijd voor mij om afscheid te nemen. Ik kijk met trots terug op de afgelopen zes seizoenen; het was een enorme eer om voor deze prachtige club te mogen spelen", aldus Naert in de publieke boodschap.

Stan Naert verlaat Club Brugge na zes jaar voor nieuw avontuur

"Ik zal altijd dankbaar blijven voor de mensen die ik onderweg heb ontmoet en voor degenen die altijd in mij zijn blijven geloven. Nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging in mijn carrière en om mijn dromen na te jagen", is Naert dankbaar.

Ook Club Brugge is vol lof voor de speler en gunt hem het beste in haar carrière. "Veel succes Stan", laten ze weten in een reactie via Instagram. Waar Naert heen zal gaan? Dat is nog niet geweten, maar zal snel duidelijk worden. We willen van de gelegenheid gebruik maken om Naert veel succes te wensen in zijn nieuwe avontuur.

Naert volgt in het spoor van Braspenning 

Naert is bovendien niet de eerste speler van de succesploeg van Club NXT van dit jaar die de stal na meerdere jaren verlaat. Eerder trok ook al Daan Braspenning weg bij Club Brugge. HIj tekende ondertussen al een contract bij OH Leuven. 

De droomploeg van Daan Braspenning was vroeger Manchester United, maar na een avontuur bij Sint-Jozef speelde hij de voorbije acht jaar bij Club Brugge. En daar liet de centrale verdediger mooie dingen zien en maakte hij leuke herinneringen.

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