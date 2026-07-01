WK-LIVE 1/7: sfeer zit er goed in voor wedstrijd van de Rode Duivels

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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WK-LIVE 1/7: sfeer zit er goed in voor wedstrijd van de Rode Duivels
Foto: © photonews
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Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.

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WK-LIVE 1/7: sfeer zit er goed in voor wedstrijd van de Rode Duivels

De sfeer zit er goed in voor de wedstrijd van de Rode Duivels. Zij nemen het vanavond in hun zestiende finale van het WK op tegen Senegal. Ondertussen volgen de aanwezige fans ook de wedstrijd tussen de DR Congo en Engeland.

In die wedstrijd staat het bij de pauze verrassend 0-1 voor de Congolezen. Maar de focus van voetbalminnend België gaat uiteraard volop op de Rode Duivels. Kunnen zij hun goed prestatie van tegen Nieuw-Zeeland herhalen en de achtste finales bereiken? De aftrap is om 22.00 uur in het Seattle Stadium.

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Deschamps laat emoties vrije loop

Frankrijk heeft al bij al makkelijk de maat genomen van Zweden in de zestiende finales op het WK voetbal. Daarmee zetten ze een nieuw stapje richting een volgende wereldtitel. Coach Deschamps verliet eerder deze week nog het kamp van de Fransen omdat zijn moeder overleed.

Mbappé viel de bondscoach in de armen na zijn doelpunt: "Zo weet hij dat hij nooit alleen is en dat we hem steunen." En ook Deschamps had mooie woorden: "Ik heb drie sterren in de hemel boven. Drie sterren op het shirt? Het heeft geen zin om verder te kijken, want binnen vier dagen is er al de volgende wedstrijd", wilde hij nog niet dromen van een wereldtitel.

Aernout Van Lindt

Haaland spreekt na knappe zege op WK

Erling Haaland heeft gesproken na de 2-1 zege van zijn team tegen Ivoorkust. De superster wist zelf het verschil te maken op het einde van de wedstrijd. Daarmee scoorde hij al voor de vijfde keer op dit WK. "Ik was moe en ik wilde geen verlengingen, dus ik dacht dat ik moest scoren."

"Dat is wat ik dacht. Het is geweldig hoe het publiek ervoor gaat. Het is groots en geweldig. Het is 28 jaar geleden dat we nog eens op een groot toernooi waren, dus iedereen leeft mee met ons. Ik denk dat dit Noorwegen voor altijd zal veranderen", aldus Haaland tegen de FIFA.

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Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.

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Brazilië Brazilië 2-1 Japan Japan
Duitsland Duitsland 1-1P Paraguay Paraguay
Nederland Nederland 1-1P Marokko Marokko
Ivoorkust Ivoorkust 1-2 Noorwegen Noorwegen
Frankrijk Frankrijk 3-0 Zweden Zweden
Mexico Mexico 2-0 Ecuador Ecuador
Engeland Engeland 0-1 DR Congo DR Congo
België België 22:00 Senegal Senegal
Verenigde Staten Verenigde Staten 02/07 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Spanje Spanje 02/07 Oostenrijk Oostenrijk
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