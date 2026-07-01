'Ex-sensatie van Westerlo heeft PL-transfer beet'

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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'Ex-sensatie van Westerlo heeft PL-transfer beet'
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De naam Luka Vuskovic (19) klinkt u ongetwijfeld nog bekend in de oren. De centrale verdediger was niet zo lang geleden te bewonderen bij KVC Westerlo, maar maakt nu een transfer in de Premier League.

Lorenz Lomme

'Ex-sensatie van Westerlo heeft PL-transfer beet'

We schreven al dat Brighton & Hove Albion door aan het duwen was om Luka Vuskovic naar Zuid-Engeland te halen. Volgens transfergoeroe Fabrizio Romano is de deal nu ook helemaal rond.

De Seagulls zouden een akkoord hebben met Tottenham, waar Vuskovic onder contract lag. De speler zou volgens Florian Plettenberg (Sky Sports) een overeenkomst gaan tekenen tot 2031 en zal binnenkort zijn medische testen afleggen.

Met de deal zou ongeveer 54 miljoen euro gemoeid zijn, een bedrag dat met bonussen kan oplopen tot 58 miljoen euro. Eerder maakte Jan-Paul van Hecke een transfer in de omgekeerde richting. Vuskovic speelde in het recente verleden nog op huurbasis voor KVC Westerlo.

De naam Luka Vuskovic (19) klinkt u ongetwijfeld nog bekend in de oren. De centrale verdediger was niet zo lang geleden te bewonderen bij KVC Westerlo, maar is nu het droomtarget van een club uit de Premier League. Op het WK kan de jonge Kroaat zich alvast nog wat meer in de kijker spelen.

Luka Vuskovic is nog een tiener, maar liet al heel mooie dingen zien. Hij brak al heel vroeg door bij Hajduk Split, een van de topclubs uit zijn thuisland Kroatië, en werd even op huurbasis bij Westerlo gestald. Van juli 2024 tot eind juni 2025 mocht Vuskovic ervaring opdoen in de Jupiler Pro League.

Omhaal tegen Club Brugge

Dat zullen ze in de Kempen geweten hebben. De sterke verdediger maakte indruk met zijn leiderskwaliteiten en fysieke présence. Hij groeide uit tot een sterkhouder in de defensie van de Kemphanen, maar liet met 7 goals ook aanvallend mooie dingen zien. Iedereen herinnert zich nog bijvoorbeeld zijn fantastische omhaal tegen Club Brugge in Jan Breydel. Hij was toen amper 17.

Vuskovic was daardoor grof wild op de transfermarkt, zeker door zijn prille leeftijd. Het was uiteindelijk Tottenham dat een akkoord vond met Hajduk Split voor 11 miljoen euro. De Spurs leenden Vuskovic daarop uit aan Hamburg, waar hij opnieuw indruk maakte. Hij kwam er 30 keer in actie en scoorde 6 doelpunten.

🚨⏳ Brighton are not giving up and are determined to complete a deal for Luka #Vuskovic very soon.

Vuskovic remains Brighton’s dream target.

Full agreement is already in place between LV and Brighton as revealed. Vuskovic currently only speaks with Brighton and wants the… pic.twitter.com/4L3qOI7q7P

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 19, 2026

Tottenham lijkt Vuskovic te kunnen gebruiken na het rampzalige seizoen van de Noord-Londenaren, maar een andere club uit de Premier League duwt nu door voor de speler. Zo zou Brighton & Hove Albion volgens Florian Plettenberg (Sky Sports) van Vuskovic zijn droomtarget gemaakt hebben. De interesse van de club van Maxim De Cuyper is niet nieuw, maar lijkt nu in een stroomversnelling te raken.

Brighton duwt door voor Vuskovic

Volgens de Duitse journalist zouden Vuskovic en Brighton een akkoord hebben. Hij zou bovendien enkel met de Seagulls praten en wil graag naar het zuiden van Engeland verkassen. Om Tottenham te overtuigen, bracht Brighton een nieuw bod uit.

Het is niet duidelijk om hoeveel geld het gaat. Volgens Transfermarkt is Vuskovic momenteel alvast 60 miljoen euro waard. Als hij een goed WK afwerkt met Kroatië, is het niet onmogelijk dat die prijs oploopt, zeker omdat er in het verleden al heel wat teams interesse toonden, waaronder FC Barcelona.

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