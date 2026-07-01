Vincent Kompany heeft WK-sensatie officieel beet met Bayern München

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Vincent Kompany heeft WK-sensatie officieel beet met Bayern München
Foto: © photonews
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Vincent Kompany kende een ijzersterk seizoen met de Duitse topclub Bayern München. Onze landgenoot won de dubbel en hoopt volgend seizoen nóg beter te doen. De Champions League wordt opnieuw het hoofddoel en om dat doel te bereiken trekt Bayern de portemonnee nu stevig open om Ismael Saibari binnen te halen.

Bayern München was oppermachtig in eigen land. Het pakte onbedreigd de titel en brak onderweg verschillende records. Ook de DFB-Pokal mocht bijgezet worden in de prijzenkast, waardoor het een meer dan geslaagd seizoen werd. Al was er de ontgoocheling van de Champions League ...

Saibari officieel naar Bayern

De Champions League is bij een club als Bayern namelijk elk seizoen het doel. Bayern raakte tot in de halve finales, maar moest daarin de duimen leggen voor latere winnaar Paris Saint-Germain. Dat deed toch pijn bij Kompany en co, die nu een nieuwe aanwinst voorstellen om dat doel komend seizoen te proberen bereiken.

De transfer ging al even in de lucht, maar is nu helemaal rond: Ismael Saibari zet zijn handtekening in de Allianz Arena. Bayern maakt de transfer van de Marokkaan officieel bekend. De Rekordmeister legt naar verluidt 55 miljoen neer voor de aanvaller, die de overstap maakt van PSV en tekent tot 2031.

KRC Genk

In Eindhoven was Saibari goed voor 142 optredens, 42 goals en 29 assists. Hij brak door bij PSV, maar speelde in de jeugd ook voor KV Mechelen en KRC Genk. Het Laatste Nieuws weet dat Genk  10 procent op een doorverkoop had en dus 5,5 miljoen euro (plus een opleidingsvergoeding) mag bijschrijven.

Saibari in de wolken

Saibari is in de wolken met zijn transfer. "Als kind droom je ervan om een contract te tekenen bij een club als FC Bayern – iedereen weet dat het een van de grootste clubs ter wereld is", vertelt hij op de clubwebsite.

"FC Bayern strijdt elk jaar om de grootste titels, zoals de Champions League, en ik wil hier zoveel mogelijk trofeeën winnen. De speelstijl van FC Bayern past bij mij. Ik kan hier mijn eigen voetbal spelen en ik zal elke dag hard werken om het team te helpen. Vincent Kompany speelde een belangrijke rol in mijn beslissing – ik kijk ernaar uit om met hem samen te werken."

Furore op het WK

Saibari maakt momenteel furore op het WK. Hij scoorde in elke wedstrijd in de groepsfase en was ook tegen Nederland een van de beste Marokkanen. In de achtste finales nemen de Marokkanen het op tegen Canada.

Een tevreden Christoph Freund

Ook sportief directeur Christoph Freund ziet hoe Saibari schittert op het WK. "Ismael Saibari heeft met PSV drie keer op rij de Nederlandse landstitel gewonnen. Hij heeft ervaring in de Champions League en laat nu op het WK op het hoogste niveau zien hoe belangrijk hij voor een team kan zijn."

"Hij is veelzijdig en speelt met intensiteit en durf. Hij heeft de honger die we willen zien bij FC Bayern en zijn scorend vermogen en mentaliteit zullen het team een boost geven. Voor spelers zoals hij gaan fans massaal naar het stadion."

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