Westerlo blijft gaan en stelt nieuwe aanvaller voor

KVC Westerlo stoomt zich klaar voor het nieuwe seizoen. De Kemphanen willen opnieuw een zorgeloze campagne beleven en zijn daarom actief op de transfermarkt. Ze stelden vandaag Reno Münz al voor, maar voegen daar nu een aanvaller aan toe.

Westerlo stelt David Nicolas Amenaglo voor als nieuwste aanwinst. De 21-jarige aanvaller met Frans en Togolees paspoort komt over van het Duitse SC Freiburg, dat het afgelopen seizoen nog de finale van de Europa League speelde en verloor.

Vier seizoenen

Amenaglo zet zijn handtekening onder een overeenkomst voor vier seizoenen. Westerlo omschrijft hem als een speler met "snelheid en flair" en geeft stelt hem ook wat uitgebreider voor.

"Amegnaglo staat bekend om zijn snelheid, dribbelvaardigheid en veelzijdigheid in het aanvallende compartiment. Dankzij zijn ontwikkeling in Duitsland en zijn grote honger om zich verder te verbeteren, brengt hij heel wat potentieel mee naar Westerlo", klinkt het.

Let's have a warm welcome for our new Kemphaan: David Amegnaglo! ✍️



Head to https://t.co/YkuN5lVpoB… for more info! pic.twitter.com/tEsEPe2pq0 — KVC Westerlo (@KVCWesterlo) July 1, 2026

Bienvenue, David

"Met zijn ambitie en dynamische speelstijl past David perfect binnen de sportieve visie van KVC Westerlo. Bienvenue, David", lezen we nog.





Amenaglo werd geboren in de Franse stad Caen, maar speelde in de jeugd voor Bayern München, Unterhaching en SC Freiburg. Bij die laatste club kwam hij tot 57 optredens voor de tweede ploeg. Daarin scoorde hij 20 goals en gaf hij 8 assists.

Westerlo zit niet stil

Amenaglo moet Westerlo en coach Issame Charaï meer opties geven in de aanval. De Kemphanen zagen topschutter Nacho Ferri naar de Nederlandse topclub Feyenoord trekken en konden dus wel aanvallende versterking gebruiken. Amenaglo kan centraal en op de rechterflank uit de voeten.

Het is niet duidelijk hoeveel geld er met de transfer van de jonge aanvaller gemoeid is. Volgens Transfermarkt bedraagt de huidige marktwaarde van de speler alvast 175.000 euro.

Get to know David 💬 pic.twitter.com/Dfv03mMyq3 — KVC Westerlo (@KVCWesterlo) July 1, 2026

Westerlo zit niet stil op de transfermarkt. Vandaag stelde het Reno Mürz voor. Die moet de Kemphanen meer opties geven achterin en kwam over van Greuther Fürth. Gisteren stelden ze in de Kempen ook al Bill Lathouwers voor. Die komt dan weer over van RWDM.