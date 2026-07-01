'Westerlo hapt toe en incasseert 4,5 miljoen'

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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'Westerlo hapt toe en incasseert 4,5 miljoen'
Foto: © photonews
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Bryan Reynolds lijkt opnieuw op weg naar een drukke transferzomer. Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri is de Amerikaanse flankverdediger zo goed als op weg naar het Franse Stade Rennais.

Lorenz Lomme

'Westerlo hapt toe en incasseert 4,5 miljoen'

Journalist Sacha Tavolieri onthulde eerder al dat Rennes een bod van 3,8 miljoen euro zou hebben neergelegd voor Reynolds. Westerlo lijkt echter meer te gaan vangen.

Diezelfde Tavolieri schrijft nu dat er een akkoord is voor een transfer van 4,5 miljoen euro, bonussen inbegrepen. Reyndolds trainde vandaag voor de laatste keer mee met de Kemphanen en zal binnenkort zijn medische testen afleggen. Hij tekent een contract voor vier jaar bij de Franse club.

Westerlo maakt winst op Reynolds. In 2023 betaalde het zelf 3,33 miljoen euro om de verdediger over te nemen van AS Roma.

Bryan Reynolds lijkt opnieuw op weg naar een drukke transferzomer. Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri heeft Stade Rennais een bod van 3,8 miljoen euro uitgebracht op de Amerikaanse rechtsachter van Westerlo.

Van Dallas over AS Roma naar Westerlo

Bryan Reynolds werd geboren op 28 juni 2001 in Fort Worth, Texas, en brak door bij FC Dallas in de MLS. Zijn sterke prestaties leverden hem in 2021 een transfer op naar het Italiaanse AS Roma, dat destijds ongeveer 6,8 miljoen euro betaalde voor de Amerikaanse international.

De grote doorbraak in Rome bleef echter uit. Reynolds kwam slechts sporadisch aan spelen toe en werd achtereenvolgens uitgeleend aan KV Kortrijk en Westerlo. Bij die laatste club vond hij eindelijk stabiliteit en speelminuten.

In de zomer van 2023 maakte Westerlo zijn komst definitief en groeide hij uit tot een van de belangrijkste spelers van de ploeg.

Sterkhouder van de Kemphanen

De 24-jarige Amerikaan ontwikkelde zich de voorbije seizoenen tot een van de betere offensieve rechtsbacks in de Jupiler Pro League. Zijn grootste troeven zijn zijn snelheid, fysieke présence en aanvallende impulsen.

Bij Westerlo was Reynolds de voorbije jaren bijna onmisbaar. Volgens eerdere cijfers speelde hij nagenoeg alle competitiewedstrijden en verzamelde hij een indrukwekkend aantal assists voor een verdediger.

Ook bij de nationale ploeg van de Verenigde Staten blijft hij in beeld. Reynolds verzamelde inmiddels meerdere caps voor de nationale ploeg en wordt nog steeds beschouwd als een speler met aanzienlijke groeimarge.

Rennes legt bod neer

Volgens Sacha Tavolieri heeft Stade Rennais nu een eerste officieel bod van 3,8 miljoen euro neergelegd bij Westerlo. De Franse club ziet in Reynolds een versterking voor de rechterflank.

De interesse komt niet uit de lucht vallen. De Amerikaan werd de voorbije maanden ook al gelinkt aan onder meer Rangers FC, Hoffenheim, FC Basel en Sassuolo. Westerlo wees eerder zelfs een bod van ongeveer 2,5 miljoen euro van Rangers af. Dat toont aan dat de Kemphanen hun sterkhouder niet zomaar willen laten vertrekken.

Contract en marktwaarde spelen mee

Een belangrijk element in het dossier is de contractsituatie van Reynolds. Volgens recente informatie gaat hij zijn laatste contractjaar in, wat de onderhandelingspositie van Westerlo bemoeilijkt. Tegelijk blijft de marktwaarde aanzienlijk.

Transfermarkt schat zijn huidige waarde op ongeveer 3,5 miljoen euro, terwijl Westerlo in eerdere dossiers bedragen van rond de zes miljoen euro zou hebben vooropgesteld. Daardoor lijkt een bod van 3,8 miljoen euro eerder een openingszet dan een bedrag waarmee de onderhandelingen meteen afgerond zullen worden.

Voor Rennes kan Reynolds een interessante investering zijn. Voor Westerlo wordt het de komende weken uitmaken of cashen nu de beste optie is, of toch nog hopen op een hoger bod voor een van de meest waardevolle spelers in de kern.

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