'PSG, Chelsea en Tottenham gelinkt aan topaanvaller uit Ligue 1'

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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'PSG, Chelsea en Tottenham gelinkt aan topaanvaller uit Ligue 1'
Foto: © photonews
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Het WK is volop bezig, maar dat houdt de transfercarrousel niet tegen om volop door te draaien. Veel spelers voetballen zich in de kijker op het WK en wekken daarmee de interesse van grote clubs. Ook PSG, Chelsea en Tottenham houden het toernooi duidelijk van heel dichtbij in de gaten.

Zo onthult Ekrem Konur dat Chelsea en Tottenham geïnteresseerd zijn in de Amerikaanse spits Folarin Balogun. De aanvaller is een van de sterkhouders van de Verenigde Staten op het WK en scoorde al twee goals voor zijn land.

Fysiek sterk

Op clubniveau verdedigt de 24-jarige aanvaller momenteel de kleuren van het Franse AS Monaco. Daar was hij het afgelopen seizoen goed voor 19 goals en 5 assists in 43 wedstrijden over alle competities heen. In totaal scoorde hij 31 goals in 91 optredens voor de Monegasken.

Balogun maakt vooral het verschil met zijn fysieke kwaliteiten en is sterk en snel. Hij maakt ook gemakkelijk een goal. Dat toonde hij al op het WK. Het zou voor de aanvaller niet zijn eerste avontuur zijn in Engeland. Hij speelde namelijk ook al voor de jeugd en het eerste elftal van Arsenal. 

Monaco betaalde 30 miljoen

Bij de Gunners stroomde hij als jonkie door tot in de eerste ploeg, waar hij tien keer mocht meespelen. Vervolgens werd hij in het seizoen 2022/23 uitgeleend aan Stade Reims.

Daar maakte hij indruk met 22 goals in 39 duels. AS Monaco had genoeg gezien en telde in de zomer van 2023 zo'n 30 miljoen euro neer voor de spits.

Ook een optie in Frankrijk

Balogun zou ook in Frankrijk kunnen blijven. Konur linkt namelijk ook PSG aan de aanvaller. De Franse kampioen en Champions League-winnaar zou in de Amerikaan een vervanger zien voor Gonçalo Ramos, die naar AC Milan trok.

Balogun focust zich nu op het WK, maar zal na het toernooi mogelijk eens goed moeten nadenken over zijn toekomst. Hij mag dromen van een overstap naar de Premier League, terwijl ook PSG een zeer aantrekkelijke optie is. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

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