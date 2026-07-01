WK-LIVE 1/7: dit is de opstelling van de Rode Duivels tegen Senegal
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Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
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Het WK dendert voort. Met Duitsland en Nederland zagen we al twee kleppers afhaken. Frankrijk is niet van plan om snel naar huis te gaan. Les Bleus versloegen gisteren Zweden met 3-0 en zetten hun favorietenstatus zo nog wat extra in de verf. Peter Vandenbempt en Hayk Milkon waren onder de indruk. (Lees meer)
WK-LIVE 1/7: dit is de opstelling van de Rode Duivels tegen Senegal
De Rode Duivels spelen vanavond hun zestiende finale van het WK. Senegal is daarin de tegenstander.
De Belgen maakten hun opstelling al bekend. We zien dat de verdediging bestaat uit Castagne, Mechele, Theate en De Cuyper.
Op het middenveld koos Rudi Garcia voor Vanaken, Tielemans en De Bruyne. Vanaken blijft dus staan na zijn goede wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland.
In de aanval rekent de bondscoach op Trossard en Doku op de flanken en De Ketelaere in de punt. Romelu Lukaku start op de bank, maar moet opnieuw een schokeffect teweegbrengen als invaller. De aftrap is om 22.00 uur.
Now playing: our starting XI. 🔊 #SelectedByPwC #BELSEN pic.twitter.com/b8KnyXvVdD— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) July 1, 2026
Engeland overleeft Congolese goal en dankt Harry Kane
Engeland en de DR Congo hadden vandaag de eer om de WK-avond en -nacht te openen. De Congolezen overleefden de groepsfase en hoopten te stunten tegen The Three Lions. Ze verweerden zich dapper, maar moesten uiteindelijk het hoofd buigen voor Engeland en vooral Harry Kane. Het werd 2-1. (Lees meer)
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In de vroege uurtjes van zaterdag nemen de Rode Duivels het op tegen Nieuw-Zeeland voor hun beslissende derde wedstrijd op het WK voetbal 2026. Rest de vraag: waar zijn de supporters de voorbije uren en dagen mee bezig geweest? (Lees meer)
WK-LIVE 1/7: sfeer zit er goed in voor wedstrijd van de Rode Duivels
De sfeer zit er goed in voor de wedstrijd van de Rode Duivels. Zij nemen het vanavond in hun zestiende finale van het WK op tegen Senegal. Ondertussen volgen de aanwezige fans ook de wedstrijd tussen de DR Congo en Engeland.
In die wedstrijd staat het bij de pauze verrassend 0-1 voor de Congolezen. Maar de focus van voetbalminnend België gaat uiteraard volop op de Rode Duivels. Kunnen zij hun goed prestatie van tegen Nieuw-Zeeland herhalen en de achtste finales bereiken? De aftrap is om 22.00 uur in het Seattle Stadium.
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Het WK is uiteraard het gedroomde uithangbord voor elke deelnemer, en nog meer voor wie een volgende stap in zijn carrière wil zetten, bijvoorbeeld door de overstap naar Europa te maken. Dat zou weleens het geval kunnen zijn voor Relebohile Mofokeng, die op de radar staat van ... Union SG. (Lees meer)
Deschamps laat emoties vrije loop
Frankrijk heeft al bij al makkelijk de maat genomen van Zweden in de zestiende finales op het WK voetbal. Daarmee zetten ze een nieuw stapje richting een volgende wereldtitel. Coach Deschamps verliet eerder deze week nog het kamp van de Fransen omdat zijn moeder overleed.
Mbappé viel de bondscoach in de armen na zijn doelpunt: "Zo weet hij dat hij nooit alleen is en dat we hem steunen." En ook Deschamps had mooie woorden: "Ik heb drie sterren in de hemel boven. Drie sterren op het shirt? Het heeft geen zin om verder te kijken, want binnen vier dagen is er al de volgende wedstrijd", wilde hij nog niet dromen van een wereldtitel.
Haaland spreekt na knappe zege op WK
Erling Haaland heeft gesproken na de 2-1 zege van zijn team tegen Ivoorkust. De superster wist zelf het verschil te maken op het einde van de wedstrijd. Daarmee scoorde hij al voor de vijfde keer op dit WK. "Ik was moe en ik wilde geen verlengingen, dus ik dacht dat ik moest scoren."
"Dat is wat ik dacht. Het is geweldig hoe het publiek ervoor gaat. Het is groots en geweldig. Het is 28 jaar geleden dat we nog eens op een groot toernooi waren, dus iedereen leeft mee met ons. Ik denk dat dit Noorwegen voor altijd zal veranderen", aldus Haaland tegen de FIFA.
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Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
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