Gaan we Davy Roef missen op het WK? Ook deze goalies waren/zijn toppers

De Rode Duivels gaan naar de knock-outfase van het Wereldkampioenschap in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. En dus kunnen er vanaf heden ook strafschoppen moeten worden genomen. Gaan we nog spijt krijgen dat we Davy Roef niet mee hebben gestuurd naar het WK?

Bij KAA Gent weten ze het al langer dan vandaag: Davy Roef is een echte penaltykiller. Ook in de strafschoppenreeks tegen KRC Genk pakte hij een belangrijke elfmeter, die meteen goed was voor Europees voetbal in de Conference League in het volgende seizoen.

Die elfmeter zit zelfs niet eens in de naakte cijfers of statistieken, waar alleen maar rekening wordt gehouden met wat er in de reguliere speeltijd allemaal gedaan wordt. Maar ook daar maakt Roef al meer dan een klein beetje indruk.

Davy Roef maakt indruk als penaltystopper pur sang

De cijfers liegen er niet om. Het aantal gestopte elfmeters van Davy Roef? Dat zijn er ondertussen 13 in de competitie, 2 in de Conference League en 2 in de bekerfinale voor KAA Gent. Straffe statistieken, waarmee hij ook qua percentages niet moet onderdoen voor de absolute toppers.

En dus was hij ook een kanshebber voor het WK. De vergelijking met Jari De Busser - nog zo'n specialist - werd alvast gemaakt. "Je kan de vraag stellen Tim Krul-gewijs of hij niet mee moet naar het WK als derde keeper. Mag ik het opwerpen", aldus Gilles De Coster een paar maanden geleden al in 90 Minutes.

Gaan we Roef missen op het WK?

De vraag was en is natuurlijk of Thibaut Courtois zomaar zijn plaats zou kunnen en willen afstaan. De nummer 1 van de Rode Duivels is geen specialist en we zien het Rudi Garcia ook niet meteen doen: Courtois naar de bank halen in minuut 120. Maar het had een extra wapen kunnen zijn.



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Met zijn cijfers staat Roef alvast helemaal bovenaan het lijstje van doelmannen als het gaat over elfmeters die gestopt werden in de Jupiler Pro League. Met dertien stuks doet hij beter dan Sammy Bossut met elf stuks voor Zulte Waregem en Sinan Bolat met acht stuks. Dutoit en Penneteau vervolledigen de top-5 van de JPL met zeven eenheden.