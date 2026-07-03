"We hebben vandaag de wereldkampioen gezien"

Oostenrijk was geen partij voor Spanje en ging met duidelijke 3-0-cijfers onderuit. Bondscoach Ralf Rangnick stak na afloop zijn bewondering voor La Roja niet onder stoelen of banken. De Duitser ziet in de Spanjaarden zelfs de grootste kandidaat om de wereldtitel te veroveren.

"We wisten al bij de loting dat we wellicht tegen Spanje zouden uitkomen", vertelde Rangnick. "We zaten in de zwaarste groep en beseften dat we enorm boven onszelf zouden moeten uitstijgen. Bovendien hadden we ook een mindere dag van Spanje nodig. Dat is niet gebeurd. Ze maakten vandaag nauwelijks een fout en speelden hun beste wedstrijd van het toernooi."

Zelfs geen speler van Real Madrid

De Oostenrijkse bondscoach was bijzonder onder de indruk van de kwaliteit waarover de Spanjaarden beschikken. "Kijk alleen al naar de bank. De spelers die invallen, houden hetzelfde niveau aan. En dan speelt er zelfs geen enkele speler van Real Madrid in de basis. Dat zegt alles over de enorme kwaliteit van deze selectie."

Vooral het positiespel maakte indruk op Rangnick. "In balbezit zijn ze een machine die bijna niet af te stoppen is. Ook hun tegenpressing was indrukwekkend. Ik vraag me eerlijk af wat een trainer deze ploeg nog kan bijleren. Als ze dit niveau vasthouden, hebben we vandaag misschien wel naar de toekomstige wereldkampioen gekeken."

Rodri met een complete prestatie

Hoewel Lamine Yamal na afloop werd uitgeroepen tot Man van de Match, had Rangnick zelf een andere favoriet. "Yamal is zonder twijfel een van de grootste talenten ter wereld, maar wij hebben hem vandaag redelijk goed kunnen afstoppen. Voor mij was Rodri de beste speler op het veld. Het was de eerste keer dat ik hem op een eindtoernooi zo van dichtbij aan het werk zag. Zo'n complete prestatie heb ik zelden gezien."

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Rangnick sprak tot slot ook lovende woorden over de organisatie van het WK in de Verenigde Staten. "De stadions zijn werkelijk indrukwekkend. We waren al onder de indruk van Dallas, maar wat we hier zagen overtrof alles. Ook de organisatie is waanzinnig. Binnen een halfuur zaten we van het hotel op de bus en vervolgens al op het vliegtuig, begeleid door tientallen politie-escortes. Dit toernooi wordt een benchmark voor toekomstige WK's. Het niveau, zowel op als naast het veld, is bijzonder hoog."