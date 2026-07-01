De verandering van Garcia tegen Nieuw-Zeeland ... is slecht nieuws voor deze Rode Duivel

De verandering van Garcia tegen Nieuw-Zeeland ... is slecht nieuws voor deze Rode Duivel

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Tussen België-Iran en Nieuw-Zeeland - België heeft Rudi Garcia enkele aanpassingen doorgevoerd. Een daarvan is een veel "solidere" aanpak in de verdediging, en dat is niet per se goed nieuws voor Nathan Ngoy, die zijn terugkeer maakt.

Rudi Garcia had het over de terugkeer van Nathan Ngoy na zijn schorsing, en nam zelfs gedeeltelijk de... verdediging op van zijn verdediger, die werd uitgesloten als laatste man na een fout tegen Iran. "Het is goed dat hij terug is. Het gaat heel goed met hem. Ik vond dat hij een zeer goede wedstrijd speelde tegen Egypte en dat was ook het geval tegen Iran", aldus de bondscoach.

"En vooral: het is ook niet voor 100% zijn schuld. Soms moet je de bal wat sneller naar onze doelman spelen." Woorden die aansluiten bij die van Thibaut Courtois, en die de schuld dus deels bij Hans Vanaken leggen.

Slecht nieuws voor Ngoy met oog op Senegal?

Toch wil Garcia ook benadrukken waar het bij Nathan Ngoy nog wat aan schort. "Tussen de match tegen Iran en die tegen Nieuw-Zeeland heb ik de nadruk gelegd op grinta en agressiviteit. Soms moet je de bal gewoon de tribune in jassen en niet altijd proper willen uitvoetballen of een mooie verdedigende oplossing zoeken", aldus de Fransman. "Dat is iets wat Nathan, met zijn technische kwaliteiten, nog een beetje moet leren."

Tegen Nieuw-Zeeland was dat dus de voornaamste verandering die Rudi Garcia wilde doorvoeren. "De Nieuw-Zeelanders zijn echte krachthuizen. Maar we wisten dat als we Chris Wood uit zijn match haalden, het gedaan was. Hij heeft geen bal geraakt. Mechele en Theate maakten er korte metten mee", glimlacht de bondscoach met een vleugje humor.

Dezelfde agressiviteit tegen Senegal?

Het is duidelijk: Rudi Garcia houdt van verdedigers "van de oude stempel", zoals Brandon Mechele: "In die zin is een speler als hij interessant. Hij is aanwezig, hij gaat er met het hoofd in, hij brengt intensiteit. Het is een echte verdediger van de oude stempel en die hebben we nodig", stelt hij. "Je kunt niet alleen met mooie opbouwende verdedigers spelen. We hebben hard gehamerd op grinta, want dat maakt het verschil op een WK."

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Laten we dus tussen de regels door lezen: Arthur Theate speelde tegen Nieuw-Zeeland die rol perfect. Hij, met zijn mooie technische kwaliteiten (opgeleid als back), schoof de finesse even aan de kant en trapte een paar ballen richting tribune ("in de VS is het moeilijk om ze uit het stadion te rammen", grapte Garcia trouwens). Nathan Ngoy heeft, naar eigen zeggen van de bondscoach, op dat vlak nog stappen te zetten. Betekent dat dat de speler van LOSC, zelfs terug na zijn schorsing, op de bank blijft? Niet uitgesloten...

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