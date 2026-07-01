'Jeugdproduct Club Brugge kan Mechelen zes miljoen euro opleveren'

KV Mechelen speelde afgelopen seizoen voor de eerste (en mogelijk ook meteen laatste) keer de Champions' Play-offs. Wat is het plan op zoek naar de toekomst? En welke spelers gaan eventueel komen of vertrekken?

KV Mechelen wil ook de komende jaren bovenaan het klassement proberen mee te draaien. Daartoe is het belangrijk dat ze kunnen cashen op de juiste spelers, zodat ze kunnen blijven bouwen aan de ploeg en aan de rest van de spelers.

Toch lopen heel wat spelers in de kijker van buitenlandse clubs. Daar mag nu ook Mathis Servais aan worden toegevoegd. Volgens transfergoeroe Sacha Tavolieri staat de speler van Malinwa in de belangstelling van onder meer Millwall.

KV Mechelen kan flink cashen op Mathis Servais

"Millwall FC zet vol in op de komst van Mathis Servais! Millwall mikt op een recordtransfer en onderhandelt met KV Mechelen over een deal ter waarde van ongeveer 6 miljoen euro", aldus Tavolieri via zijn sociale media over

Er ligt een vijfjarig contract voor hem klaar, maar Servais moet zijn definitieve antwoord nog geven. Of hij twijfelt? Dat zal nog moeten blijken. Sowieso kan het ook voor Mechelen zelf een flinke win-win-situatie zijn als ze minstens zes miljoen euro voor hem zouden kunnen vangen.



Het 21-jarige jeugdproduct van Club Brugge met ook een verleden bij Beveren heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van vier miljoen euro. Daarmee zou Millwall verder willen gaan dan zijn marktwaarde hem aangeeft.