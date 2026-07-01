Waar zoekt u vandaag naar op Google?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Waar zoekt u vandaag naar op Google?
Foto: © photonews
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In de vroege uurtjes van zaterdag nemen de Rode Duivels het op tegen Nieuw-Zeeland voor hun beslissende derde wedstrijd op het WK voetbal 2026. Rest de vraag: waar zijn de supporters de voorbije uren en dagen mee bezig geweest?

Aernout Van Lindt

Dit zijn de populairste Rode Duivels op Google vandaag

"Vanavond nemen de Rode Duivels het op tegen Senegal in hun eerste knock-outwedstrijd van het WK voetbal 2026. Vóór elke wedstrijd trekken supporters massaal naar Google om informatie te zoeken, de krachtsverhoudingen te analyseren en zich voor te bereiden op de aftrap", klinkt het in een nieuw persbericht vanuit Google in aanloop naar het duel tegen Senegal.

"Namens Google delen wij bij elke nieuwe match de trending zoektermen in België, met deze keer één duidelijke favoriete Rode Duivel. Wedstrijd na wedstrijd vormen Romelu Lukaku, Jérémy Doku en Kevin De Bruyne het populairste trio van de Belgische spelers op Google. Toch is het vooral Lukaku die nieuwsgierigheid wekt bij de Belgische fans. Volgens de ‘Breakouts’ – de zoekopdrachten die momenteel het snelst stijgen – zijn supporters erg benieuwd naar Lukaku’s achtergrond."

De meest gezochte termen

"De afgelopen 24 uur zochten Belgen massaal naar “Jordan Lukaku”, de jongere broer van de Belgische spits die in 2016 ook voetbalde in het Belgische elftal, en “RSC Anderlecht”, de club waar Lukaku op zestienjarige leeftijd zijn debuut maakte." Lukaku, Doku, Doku, De Bruyne en Onana zijn de vijf Rode Duivels waar het meest naar gezocht wordt.

"Toch tonen de ‘Breakouts’ ook een duidelijke interesse in de potentiële toekomstige rivalen van de Rode Duivels op het toernooi, met een piek in zoekopdrachten naar de Franse topspeler “Kylian Mbappé” en “Erling Haaland”, die voor Noorwegen voetbalt. Beide ploegen plaatsten zich gisteren al voor de achtste finales. Wordt een van hen binnenkort de tegenstander van de Belgen als zij vanavond winnen tegen Senegal?

In de vroege uurtjes van zaterdag nemen de Rode Duivels het op tegen Nieuw-Zeeland voor hun beslissende derde wedstrijd op het WK voetbal 2026. Rest de vraag: waar zijn de supporters de voorbije uren en dagen mee bezig geweest?

"Vóór elke wedstrijd ontstaat er een vast ritueel: supporters trekken massaal naar Google om informatie te zoeken, de krachtsverhoudingen te analyseren en zich voor te bereiden op de aftrap. Namens Google delen we de trending zoektermen in België in de aanloop naar deze match", aldus Google in een persbericht.

"Terwijl de zoekopdrachten naar “airco” met +250% de hoogte in schieten, stijgt online ook een heel andere temperatuur: de voetbalkoorts. Supporters laten de zoekbalk gloeien om optimaal geïnformeerd te zijn. De interesse in de sterkhouders van het team neemt fors toe."

Naast airco's ook Rode Duivels populair

"De onmisbare Kevin De Bruyne ziet zijn zoekopdrachten met +70% stijgen, maar het is Jérémy Doku (+50%) die momenteel de meeste aandacht naar zich toetrekt en de populairste speler is van het moment. Naast het veld tonen supporters ook grote interesse in zijn privéleven: de zoekopdrachten rond het kersverse vaderschap van de aanvaller zijn fors gestegen."

"Doku werd eerder deze week vader van zijn zoontje Praise na een snelle terugkeer naar Londen. Zijn huidige vorm houdt de Belgische fans voor deze cruciale match enorm bezig. De 3 meest Gegooglede spelers voor de wedstrijd België – Nieuw-Zeeland?  Jérémy Doku, Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku.

Courtois Witsel rode duivels diables rouges
© photonews

"Een paar dagen geleden stonden de Rode Duivels oog in oog met Iran tijdens hun tweede wedstrijd op het WK voetbal. Namens Google delen we de trending zoektermen over deze wedstrijd. Hoewel hij deze keer niet wist te scoren, is de Belgische spits Romelu Lukaku opnieuw de meest Gegooglede speler van de match."

"Tijdens en na de wedstrijd werd zijn naam van alle Belgische en Iraanse spelers het meeste ingevoerd in de Google-zoekbalk. Dat kan gelegen hebben aan de gele kaart die hij al in de eerste spelminuten opliep na een botsing met de keeper van Iran."

Welke Rode Duivels werden het meest bekeken door Google?

"Opvallend is ook de snelle opkomst van de zoektermen “wat betekent rode kaart bij voetbal”, naar aanleiding van de uitsluiting van de Belg Ngoy, en “wat is buitenspel voetbal”, verwijzend naar de afgekeurde goal van de Iraniërs."

"Het is duidelijk dat ook de amateurkijker zijn best doet om de wedstrijd te snappen met Google als hulplijn. De 5 meest Gegooglede spelers van de wedstrijd België – Iran? Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Jérémy Doku, Mehdi Taremi en Alireza Jahanbakhsh."

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