Engeland overleeft Congolese goal en dankt Harry Kane

Engeland en de DR Congo hadden vandaag de eer om de WK-avond en -nacht te openen. De Congolezen overleefden de groepsfase en hoopten te stunten tegen The Three Lions. Ze verweerden zich dapper, maar moesten uiteindelijk het hoofd buigen voor Engeland en vooral Harry Kane. Het werd 2-1.

Engeland wordt door velen gezien als een van de (schaduw)favorieten voor het WK. The Three Lions begonnen sterk aan hun toernooi met een overtuigende zege tegen Kroatië (4-2). Daarna sputterde de motor wat. Na een glansloze 0-0 tegen Ghana wonnen Thomas Tuchel en co met 2-0 van Panama.

Cipenga zet Congo op voorsprong

De DR Congo had zijn toernooi geopend met een knap gelijkspel tegen Portugal (1-1), maar verloor daarna van Colombia (1-0). Met een 3-1-zege tegen Oezbekistan mochten de Congolezen toch als beste derde naar de zestiende finales.

Daarin kreeg het met Engeland een zware tegenstander voorgeschoteld. De DR Congo speelde echter een uitstekende eerste helft en kwam tegen alle verwachtingen in al vroeg op voorsprong. Wissa liet de bal knap lopen tot bij Brian Cipenga en die klopte Pickford in de korte hoek: 0-1. De goal werd uitbundig gevierd door de Congolese fans in het stadion.

Most touches in the opp. box in the first-half of England vs DR Congo:



🇨🇩 6 - Brian Cipenga

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 5 - Noni Madueke

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 4 - Harry Kane



Had an excellent first-half. 👏 pic.twitter.com/kpMOKgLMZT — Squawka (@Squawka) July 1, 2026

Engeland zet de turbo aan

Engeland kreeg kansen voor de rust, maar kon niet scoren omdat Mpasi uitstekend stond te keepen in het Congolese doel. Het kwam zelf ook goed weg toen Wissa de paal raakte en mocht klagen over twee penaltygevallen.





We gingen rusten met 0-1. De DR Congo stak één hand uit naar de volgende ronde, maar The Three Lions zetten na de pauze de turbo aan en hadden duidelijk geen zin in een Duitsland- of Nederland-scenario.

Harry Kane met de dubbelklapper

Harry Kane was al zo vaak belangrijk voor zijn land en bewees ook nu opnieuw zijn grote waarde. Een kwartier voor tijd kopte de spits van Bayern München goed binnen op een voorzet van Gordon: 1-1.

Engeland wilde verlengingen koste wat het kost vermijden en duwde door. Gordon bereikte opnieuw Kane en die liet Mpasi geen kans in de bovenhoek: 2-1. Engeland stoot door naar de achtste finales. Daar wacht nu een clash met Mexico. De DR Congo mag terugkijken op een meer dan geslaagd WK.