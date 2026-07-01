Deze WK-smaakmaker kan historisch record breken: "Fenomenaal!"

Het WK dendert voort. Met Duitsland en Nederland zagen we al twee kleppers afhaken. Frankrijk is niet van plan om snel naar huis te gaan. Les Bleus versloegen gisteren Zweden met 3-0 en zetten hun favorietenstatus zo nog wat extra in de verf. Peter Vandenbempt en Hayk Milkon waren onder de indruk.

Frankrijk had al indruk gemaakt in de groepsfase en trok tegen de Zweden de goede lijn gewoon door. Mbappé opende net voor de pauze de score met een individuele flits.

Frankrijk blijft swingen

Les Bleus hadden daarvoor al geflitst, maar zowel Olise (schitterende halve omhaal op de paal) als Démbélé (rebound naast) konden niet scoren. Frankrijk ging na de pauze gewoon door op zijn elan.

Olise nam - zoals zo vaak - het goede voorbereidende werk voor zijn rekening en schotelde Barcola de 2-0 voor. Twintig minuten later bereikte Olise Mbappé, die zijn tweede van de avond scoorde. Frankrijk blijft swingen en dat ziet ook commentator Peter Vandenbempt.

Pelé holds the record for the most assists in a single World Cup tournament: he provided six assists in 1970.



At the age of 24, Michael Olise has five assists at the 2026 World Cup and is just one away from equalling the King’s record.



𝐑𝐈𝐃𝐈𝐂𝐔𝐋𝐎𝐔𝐒 🇫🇷🤯 pic.twitter.com/T2GSDhd610 — Rising Stars XI (@RisingStarXI) June 30, 2026

Een onwaarschijnlijke schoonheid

"De manier waarop Frankrijk heeft gevoetbald vandaag en aanvallend spektakel heeft gebracht: dat is van een onwaarschijnlijke schoonheid en klasse die ik maar zelden heb gezien op een WK", is Vandenbempt lovend bij Sporza Daily.





"We hebben vaak het geweldige Spanje bejubeld, maar dat was toch anders. Zelfs in de hoogdagen van Spanje", maakte hij de vergelijking.

Fenomenale Olise

Oefenmeester Hayk Milkon trad Vandenbempt bij en was lyrisch over enkele individuen. "Mbappé speelde zeker zijn rol, maar ook Barcelona en Olise waren indrukwekkend", vertelde hij. Vooral die laatste kon hem bekoren. "Zeker Olise. Wat hij op dit toernooi al getoond heeft, is fenomenaal."

Breekt Olise het record van Pelé?

Olise zit in een bloedvorm en deelt assists uit alsof het een lieve lust is. In vier wedstrijden op dit WK gaf hij al vijf beslissende passes. Enkel Pelé doet voorlopig beter op een WK. De Braziliaanse legende gaf er zes op het WK van 1970.

Olise was het afgelopen seizoen ook op clubniveau niet te stuiten. Voor Bayern Múnchen scoorde hij 22 goals en gaf hij 31 assists over alle competities heen. Leidt hij Frankrijk nu naar de wereldtitel?