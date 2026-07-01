Amerikaanse journaliste schoffeert Bosnië en Herzegovina: "Zou het niet kunnen aanduiden op de kaart"

De Verenigde Staten stootten op het WK relatief probleemloos door naar de zestiende finales. Daarin nemen ze het om 2.00 uur vannacht op tegen Bosnië en Herzegovina. Een Amerikaanse journaliste schoffeerde de Bosniërs in de aanloop naar de wedstrijd.

De VS wonnen in de groepsfase van Paraguay met 4-1 en Australië met 2-0, maar verloren daarna van Turkije met 3-2. Ze sloten de groepsfase toch af als eerste en spelen daardoor tegen Bosnië en Herzegovina, de derde uit groep B.

Abigail Velez

Journaliste Abigail Velez bracht na de verloren wedstrijd tegen Turkije verslag uit en liet zich er niet echt professioneel uit over de volgende tegenstander van de Verenigde Staten.

"In de volgende ronde speelt Team USA tegen Bosnië, en het bijzondere aan Bosnië is dat ik niet zou kunnen aangeven waar het op de kaart ligt", hield Velez zich niet in. "Ik weet helemaal niets van Bosnië en ik wil er ook niets van weten."

Zet je schrap, Bosnië

"Dat komt omdat Team USA terug is, en beter dan ooit. Zet je schrap, Bosnië, want dit wil je niet meemaken", waarschuwde ze Edin Dzeko en co. Ook het officiële account van het voetbalteam van Bosnië en Herzegovina had de uitlatingen van Velez gezien en gehoord en reageerde op X. "Mijn God, de stereotypen schrijven zichzelf..."

Velez biedt excuses aan

Velez trok daarop het boetekleed aan en verontschuldigde zich op Instagram. "In een mislukte poging om wat lol te maken over de WK-wedstrijden ben ik te ver gegaan", schrijft ze. Ze richtte zich daarna rechtstreeks tot het Bosnische volk.





"Ik bied mijn excuses aan aan de bevolking van Bosnië en het Bosnische voetbalteam. Het WK is bedoeld om gemeenschappen over de hele wereld samen te brengen, en mijn opmerking sloot niet aan bij die geest", aldus Velez.

Federico Dimarco

Niet zo lang geleden was er ook commotie toen er beelden opdoken van de Italiaanse speler Federico Dimarco die lachte toen Bosnië en Herzegovina de tegenstander bleek te zijn in de finale van de play-offs.

De Bosniërs haalden er toen extra motivatie uit en klopten Italië na strafschoppen. De Amerikanen zijn dus gewaarschuwd.