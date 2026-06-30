Hard: Standard weigert terugkeer van dubbele kampioen

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Hard: Standard weigert terugkeer van dubbele kampioen
Foto: © photonews
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Hij werd twee keer Belgisch kampioen met Standard tussen 2007 en 2009. Nu wil Mohamed Sarr zijn trainersdiploma’s afwerken. Daarom klopte hij aan bij Standard, waar hij graag aan de slag wou binnen de academie. Zijn kandidatuur werd echter afgewezen door de directie van de Rouches.

Mohamed Sarr werd een 'dubbelkampioen' van België in 2007-2008 en 2008-2009 met Standard en speelde onder meer ook voor AC Milan, Galatasaray en Genk. Hij zette in 2013 een punt achter zijn profcarrière bij OFI Kreta.

De inmiddels 42-jarige Senegalees uit Dakar is vandaag bezig aan een trainersopleiding, die hij graag wil afronden. Volgens Sudinfo klopte de voormalige verdediger daarom aan bij Standard, waar hij wilde meewerken aan de doorbraak van talenten uit de jeugdacademie.

Standard wees de kandidatuur van Mohamed Sarr af

Mohamed Sarr, die Standard iets wilde teruggeven voor wat de club hem jarenlang heeft gebracht, kreeg echter een negatief antwoord van de clubleiding. “De club van mijn hart heeft mijn kandidatuur afgewezen”, betreurt hij in Sudinfo.

Dat nieuws zal de ex-international van Senegal (16 selecties) ongetwijfeld teleurgesteld hebben, zeker omdat Standard wél een andere oudgediende aan de staf toevoegde om Vincent Euvrard te ondersteunen: Jonathan Legear.

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