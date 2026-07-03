Jeremy Doku op de bank? Dit wordt er de komende dagen van hem verwacht

Jeremy Doku is niet meer zeker van zijn basisplaats. De winger van Manchester City dreigt op de bank terecht te komen, want zijn prestaties zijn nog niet geweest wat ze moeten zijn. Al hangt het deze week helemaal van hemzelf af.

Doku heeft nog niet thuisgegeven in de drie matchen die hij speelde. Toch niet op de manier die van hem verwacht wordt. Het speelt ook in zijn nadeel dat zowel Lukebakio als Moreira heel goed invielen tegen Senegal.

Dat betekent dat één van de twee straks wel eens zijn plaats zou kunnen innemen tegen de VS. Iets wat absoluut niet strookt met de plannen die hijzelf had voor dit WK. Hij wou de wereld laten zien dat hij even efficiënt en beslissend kan zijn als een Lamine Yamal of Michael Olise.

Hij moet zich een paar dagen pijn doen op training

Dat kwam er dus nog niet uit, vooral omdat hij fysiek achterstand heeft opgelopen door zijn trip naar Londen en zijn ziekte. Bij de KBVB verwachten ze dan ook dat hij deze week op training laat zien dat hij honger heeft en die basisplaats wil.

Dat betekent langer na training blijven om extra aan de conditie te werken en zichzelf echt pijn doen. Daar zijn nu een paar dagen tijd voor, want voor maandag kan hij zijn vermoeide spieren dan laten herstellen. Maar ze willen zien dat hij het meent en er niet vanuit gaat dat hij zijn basisplaats zomaar zal krijgen.

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De komende dagen beslist Doku dus eigenlijk zelf of hij speelt of niet. Als hij de coach en de technische staf laat zien dat hij er alles wil aan doen, dan maakt hij nog kans om te starten tegen de VS. Maar de concurrentie heeft intussen dus niet stilgezeten en staat te trappelen om zijn plaats in te nemen. Wat voor het WK onmogelijk leek, is nu dus een feit: Doku is niet zeker van zijn plek in de basis.