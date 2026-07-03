Zwitserland maakt zonder pardon einde aan Algerijnse WK-droom

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Zwitserland maakt zonder pardon einde aan Algerijnse WK-droom
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Zwitserland heeft zich geplaatst voor de achtste finales van dit WK door met 2-0 te winnen van Algerije. Het land stelde de zege al vroeg veilig in deze wedstrijd.

Enkele uren na de kwalificatie van Portugal tegen Kroatië, kwamen Zwitserland en Algerije in actie om een plaats in de achtste finales af te dwingen. Na een beginfase die licht werd gedomineerd door de Fennecs, nam Zwitserland al in de tiende minuut het heft in handen.

Na sterk werk van Johan Manzambi werkte Breel Embolo zich als een beer door in de zestien om de score te openen (10', 1-0). Met de rug tegen de muur voerde Algerije de druk op, maar zonder Gregor Kobel echt in verlegenheid te brengen. Op het einde van de eerste helft dachten de Zwitsers zelfs een penalty te krijgen na een trekfout op Manuel Akanji bij een corner, maar de VAR riep de scheidsrechter uiteindelijk niet naar het scherm.

Zwitserland in controle

1-0 bij de rust, maar meteen na de herneming viel de bevrijdende tweede voor de Zwitsers. Die kwam van Dan Ndoye, die attent reageerde op een bal die slecht werd weggewerkt door Rafik Belghali, die we nog kennen van bij KV Mechelen (46', 2-0). De ex-back van KV probeerde zich vijf minuten later te herpakken met een uitstekende voorzet richting Riyad Mahrez, maar Denis Zakaria greep op het nippertje in en blokte diens poging.

Op haar hoede beheerde Zwitserland nadien de dubbele voorsprong beter, met veel balcirculatie om de Algerijnen, die het lastig hadden, murw te spelen. De Zwitsers dachten zelfs de 3-0 te maken, maar Fabian Rieder miste het onmisbare.


Zonder gevolgen voor Zwitserland: het wint met 2-0 en stoot door naar de achtste finales. De tegenstander wordt vannacht bekend, na het duel tussen Colombia en Ghana, dat om 3:30 wordt afgetrapt.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Switzerland

Meer nieuws

Portugal overleeft thriller tegen Kroatië waarin VAR harten breekt

Portugal overleeft thriller tegen Kroatië waarin VAR harten breekt

08:01
Inter schakelt versnelling hoger voor JPL-smaakmaker: 25 miljoen euro verwacht

Inter schakelt versnelling hoger voor JPL-smaakmaker: 25 miljoen euro verwacht

08:50
Jeremy Doku op de bank? Dit wordt er de komende dagen van hem verwacht

Jeremy Doku op de bank? Dit wordt er de komende dagen van hem verwacht

07:30
1
Omstreden WK-regel zal niet in Europa worden gebruikt

Omstreden WK-regel zal niet in Europa worden gebruikt

07:20
1
Rudi Garcia moet één knoop doorhakken: dit werkt niet Analyse

Rudi Garcia moet één knoop doorhakken: dit werkt niet

07:00
2
Hebben de Rode Duivels nu een probleem? Eentje vierde de stuntzege niet echt enthousiast mee

Hebben de Rode Duivels nu een probleem? Eentje vierde de stuntzege niet echt enthousiast mee

06:30
5
"We hebben vandaag de wereldkampioen gezien"

"We hebben vandaag de wereldkampioen gezien"

05:56
Anderlecht houdt de adem in in aanloop naar Hammarby: nieuws over de blessure van Nathan De Cat

Anderlecht houdt de adem in in aanloop naar Hammarby: nieuws over de blessure van Nathan De Cat

06:00
Wie wil zich excuseren bij bondscoach Rudi Garcia? Deze website biedt de oplossing

Wie wil zich excuseren bij bondscoach Rudi Garcia? Deze website biedt de oplossing

23:00
4
Rudi Garcia moet zich verklaren na uitspraak die bijzonder slecht viel bij Afrikanen

Rudi Garcia moet zich verklaren na uitspraak die bijzonder slecht viel bij Afrikanen

22:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/07: Mofokeng - Smith

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/07: Mofokeng - Smith

21:45
Deze optie kan Club Brugge al vergeten, al hadden ze al geschakeld

Deze optie kan Club Brugge al vergeten, al hadden ze al geschakeld

21:30
OFFICIEEL: Club Brugge haalt twee boezemvrienden binnen

OFFICIEEL: Club Brugge haalt twee boezemvrienden binnen

21:45
Spanje bij topfavorieten eindwinst WK: ze hebben zelfs een scorende spits nu

Spanje bij topfavorieten eindwinst WK: ze hebben zelfs een scorende spits nu

02:11
Transfer op til voor De Cat? 17-jarige middenvelder van Anderlecht heeft akkoord met club

Transfer op til voor De Cat? 17-jarige middenvelder van Anderlecht heeft akkoord met club

02:06
1
Antwerp vermijdt probleem: cruciale beslissing terwijl overname dichterbij komt

Antwerp vermijdt probleem: cruciale beslissing terwijl overname dichterbij komt

20:30
Timothy Castagne ziet grote les na thriller tegen Senegal en ziet druk bij... Verenigde Staten

Timothy Castagne ziet grote les na thriller tegen Senegal en ziet druk bij... Verenigde Staten

19:34
1
WK-LIVE 2/7: Castagne komt uitleg geven na de stuntzege van gisteren: "Topmoment in de kleedkamer"

WK-LIVE 2/7: Castagne komt uitleg geven na de stuntzege van gisteren: "Topmoment in de kleedkamer"

19:22
"Dit zie ik graag!" - Bondscoach Garcia komt terug op heel opmerkelijk moment in de match

"Dit zie ik graag!" - Bondscoach Garcia komt terug op heel opmerkelijk moment in de match

19:00
2
Opmerkelijke transfer: Anderlecht-toptalent gaat concurrentie aan met Gents toptalent

Opmerkelijke transfer: Anderlecht-toptalent gaat concurrentie aan met Gents toptalent

19:49
1
Vanhaezebrouck laat niets heel van Rudi Garcia, wat zeggen de buitenlandse kranten?

Vanhaezebrouck laat niets heel van Rudi Garcia, wat zeggen de buitenlandse kranten?

18:40
3
Rudi Garcia krijgt veeg uit de pan van ... statistiekenbureau OPTA

Rudi Garcia krijgt veeg uit de pan van ... statistiekenbureau OPTA

18:00
3
🎥 Veel humor en kritische geesten: "Garcia? Kan mijn bomma ook"

🎥 Veel humor en kritische geesten: "Garcia? Kan mijn bomma ook"

17:30
5
'Arsenal wil deal Club Brugge kapen'

'Arsenal wil deal Club Brugge kapen'

18:20
1
WK-LIVE 3/7

WK-LIVE 3/7

00:00
Hongerige Diego Moreira heeft punten gescoord

Hongerige Diego Moreira heeft punten gescoord

16:30
5
'Code donkerrood: ook AS Roma klopt aan bij Club Brugge'

'Code donkerrood: ook AS Roma klopt aan bij Club Brugge'

17:00
2
Meer langetermijnvisie dan bij Anderlecht? Edward Still zet meteen de toon

Meer langetermijnvisie dan bij Anderlecht? Edward Still zet meteen de toon

16:00
3
En nu, Garcia? "Puzzel van 1000 stukjes door kind op vloer geramd"

En nu, Garcia? "Puzzel van 1000 stukjes door kind op vloer geramd"

15:30
48
DONE DEAL: KV Mechelen strikt speler na zes jaar bij Club Brugge

DONE DEAL: KV Mechelen strikt speler na zes jaar bij Club Brugge

15:00
1
DONE DEAL: Union SG heeft WK-revelatie beet

DONE DEAL: Union SG heeft WK-revelatie beet

14:30
5
DONE DEAL: Anderlecht stelt ervaren verdediger voor

DONE DEAL: Anderlecht stelt ervaren verdediger voor

14:00
6
Rudi Garcia én sterspeler moeten het ontgelden

Rudi Garcia én sterspeler moeten het ontgelden

13:00
12
Het is menens: 'Nederlandse topclub komt zich plots mengen in debatten rond De Cat'

Het is menens: 'Nederlandse topclub komt zich plots mengen in debatten rond De Cat'

13:30
4
Analisten snappen het zelf niet meer: "Dit krijg je niet uitgelegd"

Analisten snappen het zelf niet meer: "Dit krijg je niet uitgelegd"

12:00
6
DONE DEAL: Belgische profclub haalt uit met komst jeugdproduct Antwerp

DONE DEAL: Belgische profclub haalt uit met komst jeugdproduct Antwerp

12:30

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 1/16 Finales
Zuid-Afrika Zuid-Afrika 0-1 Canada Canada
Brazilië Brazilië 2-1 Japan Japan
Duitsland Duitsland 1-1P Paraguay Paraguay
Nederland Nederland 1-1P Marokko Marokko
Ivoorkust Ivoorkust 1-2 Noorwegen Noorwegen
Frankrijk Frankrijk 3-0 Zweden Zweden
Mexico Mexico 2-0 Ecuador Ecuador
Engeland Engeland 2-1 DR Congo DR Congo
België België 3-2* Senegal Senegal
Verenigde Staten Verenigde Staten 2-0 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Spanje Spanje 3-0 Oostenrijk Oostenrijk
Portugal Portugal 2-1 Kroatië Kroatië
Zwitserland Zwitserland 2-0 Algerije Algerije
Australië Australië 20:00 Egypte Egypte
Argentinië Argentinië 04/07 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
Colombia Colombia 04/07 Ghana Ghana

Nieuwste reacties

TatstOn TatstOn over "De FIFA is corrupt" - Senegalese pers woedend, Youri Tielemans reageert op de controversiële fases LD 007 LD 007 over Een achtste aanvaller bij Standard? Dat moet er afscheid worden genomen van verschillende pionnen TatstOn TatstOn over Is Roberto Martinez dezelfde fout aan het maken met Portugal als met België? "Beschamend!" Stigo12 Stigo12 over Rudi Garcia moet één knoop doorhakken: dit werkt niet Stigo12 Stigo12 over "Dit zie ik graag!" - Bondscoach Garcia komt terug op heel opmerkelijk moment in de match Stigo12 Stigo12 over Hebben de Rode Duivels nu een probleem? Eentje vierde de stuntzege niet echt enthousiast mee TatstOn TatstOn over Omstreden WK-regel zal niet in Europa worden gebruikt pief pief over Het is menens: 'Nederlandse topclub komt zich plots mengen in debatten rond De Cat' pief pief over Akkoord? Frank Boeckx zou Hans Vanaken opnieuw uit de ploeg halen .. .. over En nu, Garcia? "Puzzel van 1000 stukjes door kind op vloer geramd" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved