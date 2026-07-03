Zwitserland maakt zonder pardon einde aan Algerijnse WK-droom

Zwitserland heeft zich geplaatst voor de achtste finales van dit WK door met 2-0 te winnen van Algerije. Het land stelde de zege al vroeg veilig in deze wedstrijd.

Enkele uren na de kwalificatie van Portugal tegen Kroatië, kwamen Zwitserland en Algerije in actie om een plaats in de achtste finales af te dwingen. Na een beginfase die licht werd gedomineerd door de Fennecs, nam Zwitserland al in de tiende minuut het heft in handen.

Na sterk werk van Johan Manzambi werkte Breel Embolo zich als een beer door in de zestien om de score te openen (10', 1-0). Met de rug tegen de muur voerde Algerije de druk op, maar zonder Gregor Kobel echt in verlegenheid te brengen. Op het einde van de eerste helft dachten de Zwitsers zelfs een penalty te krijgen na een trekfout op Manuel Akanji bij een corner, maar de VAR riep de scheidsrechter uiteindelijk niet naar het scherm.

Zwitserland in controle

1-0 bij de rust, maar meteen na de herneming viel de bevrijdende tweede voor de Zwitsers. Die kwam van Dan Ndoye, die attent reageerde op een bal die slecht werd weggewerkt door Rafik Belghali, die we nog kennen van bij KV Mechelen (46', 2-0). De ex-back van KV probeerde zich vijf minuten later te herpakken met een uitstekende voorzet richting Riyad Mahrez, maar Denis Zakaria greep op het nippertje in en blokte diens poging.

Op haar hoede beheerde Zwitserland nadien de dubbele voorsprong beter, met veel balcirculatie om de Algerijnen, die het lastig hadden, murw te spelen. De Zwitsers dachten zelfs de 3-0 te maken, maar Fabian Rieder miste het onmisbare.



Zonder gevolgen voor Zwitserland: het wint met 2-0 en stoot door naar de achtste finales. De tegenstander wordt vannacht bekend, na het duel tussen Colombia en Ghana, dat om 3:30 wordt afgetrapt.