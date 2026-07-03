Inter schakelt versnelling hoger voor JPL-smaakmaker: 25 miljoen euro verwacht

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Inter schakelt versnelling hoger voor JPL-smaakmaker: 25 miljoen euro verwacht
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Anan Khalaili lijkt deze zomer een toptransfer te kunnen maken. Inter heeft volgens Fabrizio Romano al een persoonlijk akkoord met de flankspeler van Union SG, terwijl Napoli dat eerder ook al deed. Nu moet Union nog overtuigd worden.

Union SG dreigt deze zomer een van zijn absolute smaakmakers kwijt te spelen. Anan Khalaili staat nadrukkelijk in de belangstelling van Inter, dat nu ook concreet werk maakt van de 21-jarige flankspeler.

Inter duwt door voor Khalaili

Volgens Fabrizio Romano heeft Inter al een persoonlijk akkoord bereikt met Khalaili. Opvallend: Napoli deed enkele weken geleden hetzelfde. De Israëlische international staat dus open voor beide projecten, maar voorlopig ligt de sleutel nog bij Union. De Brusselaars moeten eerst een akkoord vinden met een geïnteresseerde club.

Volgens Sacha Tavolieri bereidt Inter intussen een eerste officieel bod voor. De Nerazzurri zouden de komende dagen een voorstel willen neerleggen bij Union om de onderhandelingen echt op gang te trekken. De deal zou uiteindelijk kunnen oplopen tot ongeveer 25 miljoen euro.

Union wacht op officieel bod

Dat bedrag ligt in de lijn van de marktwaarde van Khalaili. Transfermarkt schat hem momenteel op 23 miljoen euro. Union haalde de rechtsbuiten in 2024 naar het Dudenpark en heeft hem nog tot de zomer van 2028 onder contract. Daardoor zit de landskampioen in een sterke onderhandelingspositie.

Khalaili speelde sinds zijn komst al 99 wedstrijden voor Union. Daarin was hij goed voor acht doelpunten en elf assists. Vooral zijn snelheid, diepgang en acties op de rechterflank maakten hem de voorbije maanden interessant voor buitenlandse topclubs.

Deal kan richting 25 miljoen gaan

Voor Union zou een transfer financieel bijzonder aantrekkelijk zijn, maar sportief zou het vertrek van Khalaili wel een stevige aderlating betekenen. De Brusselaars bereiden zich voor op een nieuw seizoen waarin opnieuw hoge verwachtingen zullen liggen.

De komende dagen kunnen dus belangrijk worden. Inter lijkt klaar om door te duwen, Napoli blijft op de achtergrond aanwezig en Union zal proberen het maximale uit het dossier te halen.

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Anan Khalaili

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