KBVB plant cruciaal gesprek met Thibaut Courtois

Thibaut Courtois denkt na over zijn toekomst bij de Rode Duivels. Volgens Het Nieuwsblad gaat de KBVB na het WK met de doelman rond de tafel zitten. Een afscheid is mogelijk, al hoopt de bond dat hij toch nog even doorgaat.

Courtois twijfelt over toekomst

Thibaut Courtois blijft ook op dit WK van onschatbare waarde voor de Rode Duivels. De doelman van Real Madrid hield België in de groepsfase meer dan eens recht, vooral tegen Egypte en Iran. Toch is het lang niet zeker dat hij na dit toernooi nog international blijft.

Volgens Het Nieuwsblad zal de KBVB na het WK rond de tafel gaan met Courtois om zijn toekomst bij de nationale ploeg te bespreken. De 34-jarige Limburger gaf voor de start van het toernooi al aan dat hij mogelijk stopt als Rode Duivel. Hij wees daarbij op zijn leeftijd en de vele kleine blessures waarmee hij de voorbije periode te maken kreeg.

KBVB plant gesprek na het WK

Toch hoopt de voetbalbond dat Courtois nog niet definitief afhaakt. Zijn prestaties op dit WK tonen namelijk dat hij nog altijd tot de absolute wereldtop behoort. Een afscheid zou sportief dan ook een zware klap zijn voor België, ook al staan er jonge doelmannen klaar om op termijn over te nemen.

Een mogelijke oplossing zou een aangepast programma kunnen zijn. Courtois zou volgens de krant kunnen overwegen om bepaalde wedstrijden, zoals duels in de Nations League, over te slaan. Zo kan hij zijn lichaam sparen en toch beschikbaar blijven voor de grote toernooien.

Ook andere ervaren internationals, zoals Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku, zullen na het WK met de bond spreken over hun toekomst. De Rode Duivels staan namelijk voor een belangrijke overgangsfase.





Voor Courtois hoeft een vervolg zeker niet uitgesloten te zijn. Over twee jaar wacht het EK in het Verenigd Koninkrijk en dan is hij 36 jaar, wat voor een doelman nog steeds haalbaar is. Alles zal afhangen van zijn fysieke toestand en van de afspraken die hij met de KBVB kan maken.