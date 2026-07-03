Antwerp verrast midden in onzekere periode met contractnieuws

Antwerp heeft in een woelige periode toch voor positief nieuws gezorgd. The Great Old heeft het contract van Christopher Scott opengebroken tot 2028. Een opvallend signaal, net nu er veel onzekerheid hangt rond de toekomst van de club.

Antwerp heeft in een woelige periode toch voor een positief nieuwsbericht gezorgd. Terwijl de onzekerheid rond de toekomst van de club blijft aanslepen, heeft The Great Old het contract van Christopher Scott opengebroken. De Duitser ligt nu vast tot de zomer van 2028.

Scott langer op de Bosuil

Christopher Scott heeft zijn contract bij Antwerp met twee seizoenen verlengd. De 24-jarige Duitser ligt daardoor nu vast tot de zomer van 2028. Dat maakte de club bekend via haar sociale media.

Christopher Scott (24) heeft zijn contract bij RAFC met twee jaar verlengd. Hij ligt nu vast tot de zomer van 2028. Scott begint straks aan zijn vierde seizoen op de Bosuil en heeft tot nu 86 wedstrijden in het eerste elftal op de teller staan. Daarin scoorde hij 8 keer.



Schön,… pic.twitter.com/kcWe9OVGUD — Royal Antwerp FC (@official_rafc) July 3, 2026

Sinds zijn komst in de zomer van 2022 groeide hij uit tot een vaste waarde binnen de Antwerpse kern. Tot dusver speelde hij 86 officiële wedstrijden voor de Great Old, waarin hij goed was voor acht doelpunten.

Van Bayern naar Antwerp

Antwerp haalde Scott vier jaar geleden voor ongeveer 1,4 miljoen euro weg bij Bayern München, waar hij uitkwam voor het tweede elftal. De Duitser, die ook jeugdinternational was bij Duitsland tot de U20, geldt als een polyvalente aanvaller die zich het liefst op de linkerflank uitleeft.





In het seizoen 2023/24 werd Scott uitgeleend aan Hannover 96 om extra speelminuten op te doen. Na zijn terugkeer wist hij opnieuw een plaats in de kern van Antwerp af te dwingen. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde 2,2 miljoen euro.

Positief signaal in onzekere tijden

De contractverlenging komt op een opvallend moment. Antwerp verkeert al weken in onzekerheid door de financiële situatie rond eigenaar Paul Gheysens en de gesprekken over een mogelijke overname. Ook op sportief vlak bleef het de voorbije weken bijzonder stil. De club heeft nog altijd geen nieuwe hoofdtrainer en verschillende belangrijke dossiers liggen voorlopig stil.

Net daarom is de verlenging van Scott een positief signaal. Antwerp slaagt er ondanks alle onduidelijkheid toch in om een speler die al meerdere seizoenen deel uitmaakt van de A-kern langer aan zich te binden. Dat kan erop wijzen dat de club, achter de schermen, ondanks de moeilijke omstandigheden blijft werken aan de kern voor de komende seizoenen.