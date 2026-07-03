Rode Duivels zetten letterlijk heel België in beweging

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Rode Duivels zetten letterlijk heel België in beweging
Foto: © photonews
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De spectaculaire comeback van de Rode Duivels tegen Senegal zorgde niet alleen voor uitzinnige taferelen bij de supporters. De drie Belgische doelpunten werden zelfs geregistreerd door seismometers, die normaal aardbevingen meten. Dit gebeurde zowel in België als in Seattle.

De comeback van de Rode Duivels tegen Senegal blijft nazinderen. België leek op weg naar uitschakeling, maar zette in de slotfase een 0-2-achterstand nog helemaal recht. De drie Belgische doelpunten zorgden niet alleen voor ontlading in het stadion en op het veld, maar zelfs voor meetbare trillingen in de grond.

Belgische goals laten de grond trillen

De Koninklijke Sterrenwacht van België heeft namelijk duidelijke signalen opgevangen na de goals van de Rode Duivels. Seismometers, die normaal gebruikt worden om aardbevingen te registreren, merkten pieken op door het gespring van Belgische supporters.

Seismoloog Koen Van Noten legde bij Het Nieuwsblad uit dat de sensoren continu trillingen in de aardkorst meten. "Zo’n seismometers zijn eigenlijk bedoeld om aardbevingen te meten. De sensoren meten de energie op de grond 250 keer per seconde", vertelde hij.

Wanneer veel mensen tegelijk beginnen springen, wordt er voldoende energie naar de grond gestuurd om dat ook effectief te registreren. Zulke fenomenen komen niet elke dag voor, maar worden soms ook bij grote concerten waargenomen.

Frank Deboosere deelt opvallende metingen

Niet alleen in Seattle, waar de wedstrijd werd gespeeld, waren de pieken zichtbaar. Ook in België werd massaal meegeleefd. Op verschillende plaatsen stonden grote schermen en ook daar lieten supporters zich horen en voelen. In onder meer Ukkel, Maaseik, Bergen en Bree waren na de Belgische doelpunten gelijkaardige signalen zichtbaar.

Frank Deboosere deelde de metingen ook op X, waardoor mooi te zien was hoe de euforie rond de doelpunten letterlijk door de bodem ging. Opvallend genoeg zat er in België wel wat vertraging op de pieken. In Brussel volgde het gespring zelfs pas enkele minuten later, vermoedelijk door vertraging op de uitzending.

Het zegt alles over de gekte die deze wedstrijd heeft losgemaakt. De Rode Duivels zorgden voor een van de meest spectaculaire avonden van dit WK en heel België leefde mee. Nu wacht in de achtste finales een nieuwe opdracht tegen de Verenigde Staten. Dan hopen de supporters opnieuw te mogen springen.

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