Anderlecht verrast met keuze voor zomerstage

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Anderlecht verrast met keuze voor zomerstage
Foto: © photonews
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Anderlecht blijft deze zomer in eigen land om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Onder Vítor Bruno trekt paars-wit naar Tubeke, waar de nieuwe coach verder aan zijn ploeg kan bouwen richting de eerste officiële opdracht tegen Hammarby.

Anderlecht werkt volop toe naar de start van het nieuwe seizoen. Na opnieuw een jaargang zonder trofeeën staat de club voor een belangrijke zomer, met een nieuwe hoofdtrainer aan het roer en een spelerskern die de komende weken nog wijzigingen zal ondergaan. Intussen krijgt ook de voorbereiding stilaan vorm.

Volgens Het Laatste Nieuws trekt paars-wit volgende week op zomerstage, al blijft de verplaatsing dit keer binnen de landsgrenzen. In plaats van een trainingskamp in de buitenlandse zon kiest Anderlecht voor het Proximus Basecamp in Tubeke, waar de selectie van dinsdag tot en met zaterdag zal verblijven.

De keuze voor Tubeke is niet toevallig. De spelers zullen er trainen op de oefenterreinen van de Rode Duivels en ook overnachten in het spelershotel. Zo kan de nieuwe coach Vítor Bruno in alle rust verder werken aan zijn ideeën, terwijl de groep zich voorbereidt op de eerste officiële opdrachten van het seizoen.

Voorbereiding komt op gang

De stage wordt afgesloten met een oefenwedstrijd tegen het Nederlandse NEC. Nog voor het trainingskamp echt van start gaat, staat ook al een eerste test op het programma. Vrijdag neemt Anderlecht het in Tubeke op tegen de Franse tweedeklasser US Boulogne.

Dat de Brusselaars hun oefenwedstrijden niet op Neerpede afwerken, heeft een praktische reden. Het hoofdterrein van het trainingscentrum wordt momenteel vernieuwd, waardoor de club tijdelijk uitwijkt naar het nationale oefencentrum.

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Europa wacht snel

Veel tijd om rustig op te bouwen is er niet. Anderlecht kent een korte voorbereiding, want al op 23 juli wacht de eerste officiële wedstrijd van het seizoen. In de tweede voorronde van de Europa League nemen de Brusselaars het dan op tegen het Zweedse Hammarby.

Tegen dan hoopt de club ook verder te staan op de transfermarkt. Zowel inkomende als uitgaande dossiers lopen nog, waardoor de selectie van Vítor Bruno de komende weken ongetwijfeld nog zal veranderen.

Ondertussen beweegt er ook al wat op Neerpede. Vrijdag raakte bekend dat Devon De Corte Anderlecht verlaat voor FC Den Bosch. De middenvelder van de Futures kiest voor een nieuwe uitdaging in Nederland. Inkomend blijft paars-wit dan weer rondkijken naar versterking achterin. Zo wordt Eric Smith, de Zweedse centrale verdediger van St. Pauli en ex-speler van KAA Gent, genoemd als mogelijke piste.

Dat toont aan dat de mercato stilaan op gang komt, al is het werk zeker nog niet klaar. Vítor Bruno zal in Tubeke dus mogelijk nog met een voorlopige kern moeten werken. De komende weken moeten uitwijzen welke spelers effectief blijven, wie nog vertrekt en welke versterkingen Anderlecht nog kan binnenhalen voor de Europese start. 

De stage moet daarom niet alleen fysiek nuttig zijn, maar ook duidelijkheid brengen over de eerste contouren van het nieuwe Anderlecht onder Vítor Bruno. Voor paars-wit wordt Tubeke zo een belangrijk tussenstation richting Europa en de start van de competitie.

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