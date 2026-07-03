Dender ziet transferdossier plots volledig ontsporen: opvallende situatie krijgt juridisch staartje

FCV Dender heeft een opvallend statement verspreid over Fabio Ferraro. De aanvaller wil zijn contract eenzijdig beëindigen en ontbreekt daardoor bij de eerste oefenwedstrijd van het seizoen. Volgens Het Nieuwsblad is hij vergevorderd met KVC Westerlo.

FCV Dender zit met een opvallende situatie rond Fabio Ferraro. De speler zal niet aanwezig zijn bij de eerste oefenwedstrijd tegen Leeuwkens Teralfene (zaterdag) en lijkt ook niet meer van plan om terug te keren.

Dender komt met opvallend statement

De club laat weten dat ze eerder deze week een medisch attest ontving waaruit bleek dat Ferraro niet beschikbaar was voor de eerste trainingen van het nieuwe seizoen. Kort daarna volgde een schrijven waarin de speler aangaf zijn arbeidsovereenkomst eenzijdig te willen beëindigen.

"Aangezien deze situatie een juridisch kader heeft en momenteel verder wordt beoordeeld, zal de club voorlopig geen verdere inhoudelijke commentaar verstrekken. Dit om de rechten en belangen van alle betrokken partijen maximaal te vrijwaren", klinkt het bij de club.

Westerlo als volgende bestemming?

Volgens Het Nieuwsblad is Ferraro intussen vergevorderd met Westerlo, al is er tussen beide clubs nog geen akkoord. Dat maakt de situatie extra gevoelig. Dender wil de focus voorlopig op de voorbereiding houden, maar achter de schermen lijkt dit dossier nog niet afgerond.



Voor Ferraro lijkt Westerlo de gewenste stap, maar zonder akkoord tussen de clubs dreigt het dossier nog even aan te slepen. Dender wil intussen vermijden dat de kwestie de voorbereiding verstoort.