Dender ziet transferdossier plots volledig ontsporen: opvallende situatie krijgt juridisch staartje

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Dender ziet transferdossier plots volledig ontsporen: opvallende situatie krijgt juridisch staartje
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

FCV Dender heeft een opvallend statement verspreid over Fabio Ferraro. De aanvaller wil zijn contract eenzijdig beëindigen en ontbreekt daardoor bij de eerste oefenwedstrijd van het seizoen. Volgens Het Nieuwsblad is hij vergevorderd met KVC Westerlo.

FCV Dender zit met een opvallende situatie rond Fabio Ferraro. De speler zal niet aanwezig zijn bij de eerste oefenwedstrijd tegen Leeuwkens Teralfene (zaterdag) en lijkt ook niet meer van plan om terug te keren.

Dender komt met opvallend statement

De club laat weten dat ze eerder deze week een medisch attest ontving waaruit bleek dat Ferraro niet beschikbaar was voor de eerste trainingen van het nieuwe seizoen. Kort daarna volgde een schrijven waarin de speler aangaf zijn arbeidsovereenkomst eenzijdig te willen beëindigen.

"Aangezien deze situatie een juridisch kader heeft en momenteel verder wordt beoordeeld, zal de club voorlopig geen verdere inhoudelijke commentaar verstrekken. Dit om de rechten en belangen van alle betrokken partijen maximaal te vrijwaren", klinkt het bij de club.

Westerlo als volgende bestemming? 

Volgens Het Nieuwsblad is Ferraro intussen vergevorderd met Westerlo, al is er tussen beide clubs nog geen akkoord. Dat maakt de situatie extra gevoelig. Dender wil de focus voorlopig op de voorbereiding houden, maar achter de schermen lijkt dit dossier nog niet afgerond.


Voor Ferraro lijkt Westerlo de gewenste stap, maar zonder akkoord tussen de clubs dreigt het dossier nog even aan te slepen. Dender wil intussen vermijden dat de kwestie de voorbereiding verstoort.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Westerlo
PAOK
Fabio Ferraro

Meer nieuws

Zlatan Ibrahimovic zwaar onder de indruk van Rode Duivels

Zlatan Ibrahimovic zwaar onder de indruk van Rode Duivels

18:30
Niet alleen transfers: KRC Genk kondigt grote vernieuwingen aan

Niet alleen transfers: KRC Genk kondigt grote vernieuwingen aan

17:30
1
Anderlecht verrast met keuze voor zomerstage

Anderlecht verrast met keuze voor zomerstage

16:40
2
Rode Duivels zetten letterlijk heel België in beweging

Rode Duivels zetten letterlijk heel België in beweging

17:00
1
Standard zet belangrijke stap richting overname

Standard zet belangrijke stap richting overname

16:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 03/07: Moreira

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/07: Moreira

15:30
Opvallend: AS Roma probeert Rode Duivel te strikken midden op het WK

Opvallend: AS Roma probeert Rode Duivel te strikken midden op het WK

15:30
OFFICIEEL: Lierse versterkt zich met aanvaller van OH Leuven

OFFICIEEL: Lierse versterkt zich met aanvaller van OH Leuven

15:00
1
OFFICIEEL: Zulte Waregem ziet aanvaller naar Portugal vertrekken

OFFICIEEL: Zulte Waregem ziet aanvaller naar Portugal vertrekken

14:30
Anderlecht denkt aan opvallende ex-speler van KAA Gent

Anderlecht denkt aan opvallende ex-speler van KAA Gent

14:00
Amerikaanse bondscoach doet opvallende uitspraak over Rode Duivels

Amerikaanse bondscoach doet opvallende uitspraak over Rode Duivels

13:30
11
OFFICIEEL: Anderlecht ziet middenvelder naar Nederland vertrekken

OFFICIEEL: Anderlecht ziet middenvelder naar Nederland vertrekken

12:50
1
Zelfs België-VS verandert niets aan opvallende keuze van Trump

Zelfs België-VS verandert niets aan opvallende keuze van Trump

12:30
8
Jonas De Roeck ontslagen: Club Brugge haalt voormalige assistent van Kompany en Guardiola

Jonas De Roeck ontslagen: Club Brugge haalt voormalige assistent van Kompany en Guardiola

10:50
4
Antwerp verrast midden in onzekere periode met contractnieuws

Antwerp verrast midden in onzekere periode met contractnieuws

11:30
3
Duitsland neemt drastische beslissing na WK-debacle: Jürgen Klopp maakt zich klaar

Duitsland neemt drastische beslissing na WK-debacle: Jürgen Klopp maakt zich klaar

12:00
9
WK-LIVE 3/7: KBVB wil ingrijpen rond Courtois

WK-LIVE 3/7: KBVB wil ingrijpen rond Courtois

11:00
OFFICIEEL: Sébastien Dewaest keert terug naar Genk

OFFICIEEL: Sébastien Dewaest keert terug naar Genk

09:50
KBVB plant cruciaal gesprek met Thibaut Courtois

KBVB plant cruciaal gesprek met Thibaut Courtois

10:20
7
Inter schakelt versnelling hoger voor JPL-smaakmaker: 25 miljoen euro verwacht

Inter schakelt versnelling hoger voor JPL-smaakmaker: 25 miljoen euro verwacht

08:50
Vandenbempt kan zich na WK-kraker niet meer inhouden: "Ik ben geschandaliseerd"

Vandenbempt kan zich na WK-kraker niet meer inhouden: "Ik ben geschandaliseerd"

09:20
21
Zwitserland maakt zonder pardon einde aan Algerijnse WK-droom

Zwitserland maakt zonder pardon einde aan Algerijnse WK-droom

08:22
Portugal overleeft thriller tegen Kroatië waarin VAR harten breekt

Portugal overleeft thriller tegen Kroatië waarin VAR harten breekt

08:01
1
Jeremy Doku op de bank? Dit wordt er de komende dagen van hem verwacht

Jeremy Doku op de bank? Dit wordt er de komende dagen van hem verwacht

07:30
1
Omstreden WK-regel zal niet in Europa worden gebruikt

Omstreden WK-regel zal niet in Europa worden gebruikt

07:20
11
Rudi Garcia moet één knoop doorhakken: dit werkt niet Analyse

Rudi Garcia moet één knoop doorhakken: dit werkt niet

07:00
11
Hebben de Rode Duivels nu een probleem? Eentje vierde de stuntzege niet echt enthousiast mee

Hebben de Rode Duivels nu een probleem? Eentje vierde de stuntzege niet echt enthousiast mee

06:30
19
"We hebben vandaag de wereldkampioen gezien"

"We hebben vandaag de wereldkampioen gezien"

05:56
1
Anderlecht houdt de adem in in aanloop naar Hammarby: nieuws over de blessure van Nathan De Cat

Anderlecht houdt de adem in in aanloop naar Hammarby: nieuws over de blessure van Nathan De Cat

06:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/07: Mofokeng - Smith

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/07: Mofokeng - Smith

21:45
OFFICIEEL: Club Brugge haalt twee boezemvrienden binnen

OFFICIEEL: Club Brugge haalt twee boezemvrienden binnen

21:45
Wie wil zich excuseren bij bondscoach Rudi Garcia? Deze website biedt de oplossing

Wie wil zich excuseren bij bondscoach Rudi Garcia? Deze website biedt de oplossing

23:00
4
Rudi Garcia moet zich verklaren na uitspraak die bijzonder slecht viel bij Afrikanen

Rudi Garcia moet zich verklaren na uitspraak die bijzonder slecht viel bij Afrikanen

22:20
1
Deze optie kan Club Brugge al vergeten, al hadden ze al geschakeld

Deze optie kan Club Brugge al vergeten, al hadden ze al geschakeld

21:30
Antwerp vermijdt probleem: cruciale beslissing terwijl overname dichterbij komt

Antwerp vermijdt probleem: cruciale beslissing terwijl overname dichterbij komt

20:30
Transfer op til voor De Cat? 17-jarige middenvelder van Anderlecht heeft akkoord met club

Transfer op til voor De Cat? 17-jarige middenvelder van Anderlecht heeft akkoord met club

02:06
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Goro Goro over Anderlecht verrast met keuze voor zomerstage Goro Goro over Rode Duivels zetten letterlijk heel België in beweging Union 60 Union 60 over "Elle vient de montrer au monde entier de quoi sont faits les champions" : Zlatan impressionné par la Belgique Eldonte Eldonte over "Dit zie ik graag!" - Bondscoach Garcia komt terug op heel opmerkelijk moment in de match Stefaan_82 Stefaan_82 over Vandenbempt kan zich na WK-kraker niet meer inhouden: "Ik ben geschandaliseerd" GertjeFCB GertjeFCB over Rudi Garcia moet één knoop doorhakken: dit werkt niet GNUser GNUser over Hebben de Rode Duivels nu een probleem? Eentje vierde de stuntzege niet echt enthousiast mee Goro Goro over Niet alleen transfers: KRC Genk kondigt grote vernieuwingen aan The Purple Knight The Purple Knight over En nu, Garcia? "Puzzel van 1000 stukjes door kind op vloer geramd" Joe Joe over Zelfs België-VS verandert niets aan opvallende keuze van Trump Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved