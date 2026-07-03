Opvallend: AS Roma probeert Rode Duivel te strikken midden op het WK

Opvallend: AS Roma probeert Rode Duivel te strikken midden op het WK
Foto: © photonews
Word fan van België! 2652

Diego Moreira maakte indruk toen hij inviel tegen Senegal. Verzilver hij dit referentieseizoen met een transfer?

De voorbije maanden heeft Diego Moreira zich alsmaar nadrukkelijker laten gelden. Bij Strasbourg bewees hij dat hij niet zomaar een door Chelsea gestalde huurling is, maar wel een flankspeler die echte meerwaarde brengt. Zijn vooruitgang op La Meinau leverde hem dit seizoen een eerste oproep bij de Rode Duivels op, zelfs met een plek in de WK-selectie.

De voormalige belofte van Standard en Benfica maakte zijn eerste minuten op het toernooi tegen Senegal en liet indruk achter met zijn enthousiasme. Zijn drang naar voren en diepgang deden de ploeg deugd op de linkerflank.

Diego Moreira naar Roma?

Er was al eerder interesse in hem en dat zal deze zomer niet anders zijn. De Italiaanse journalist Nicolò Schira meldt dat AS Roma zich heeft gemeld om hem in de komende weken over te nemen.

Het zal echter veel vergen om onze landgenoot bij Strasbourg los te weken: hij ligt er vast tot juni 2029 en zijn marktwaarde is opgelopen tot 25 miljoen euro. De leiders bij Roma hebben hem nochtans al een tijd op het oog. Gian Piero Gasperini en sportief directeur Tony D’Amico hadden hun zinnen al gezet op de bijna 22-jarige Luikenaar tijdens hun gezamenlijke periode bij Atalanta.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
België
Diego Moreira

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/07: Moreira

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/07: Moreira

15:30
Zelfs België-VS verandert niets aan opvallende keuze van Trump

Zelfs België-VS verandert niets aan opvallende keuze van Trump

12:30
6
Standard zet belangrijke stap richting overname

Standard zet belangrijke stap richting overname

16:00
Amerikaanse bondscoach doet opvallende uitspraak over Rode Duivels

Amerikaanse bondscoach doet opvallende uitspraak over Rode Duivels

13:30
5
OFFICIEEL: Lierse versterkt zich met aanvaller van OH Leuven

OFFICIEEL: Lierse versterkt zich met aanvaller van OH Leuven

15:00
1
KBVB plant cruciaal gesprek met Thibaut Courtois

KBVB plant cruciaal gesprek met Thibaut Courtois

10:20
7
OFFICIEEL: Zulte Waregem ziet aanvaller naar Portugal vertrekken

OFFICIEEL: Zulte Waregem ziet aanvaller naar Portugal vertrekken

14:30
Anderlecht denkt aan opvallende ex-speler van KAA Gent

Anderlecht denkt aan opvallende ex-speler van KAA Gent

14:00
OFFICIEEL: Anderlecht ziet middenvelder naar Nederland vertrekken

OFFICIEEL: Anderlecht ziet middenvelder naar Nederland vertrekken

12:50
1
Jeremy Doku op de bank? Dit wordt er de komende dagen van hem verwacht

Jeremy Doku op de bank? Dit wordt er de komende dagen van hem verwacht

07:30
1
Duitsland neemt drastische beslissing na WK-debacle: Jürgen Klopp maakt zich klaar

Duitsland neemt drastische beslissing na WK-debacle: Jürgen Klopp maakt zich klaar

12:00
9
Antwerp verrast midden in onzekere periode met contractnieuws

Antwerp verrast midden in onzekere periode met contractnieuws

11:30
1
Rudi Garcia moet één knoop doorhakken: dit werkt niet Analyse

Rudi Garcia moet één knoop doorhakken: dit werkt niet

07:00
8
WK-LIVE 3/7: KBVB wil ingrijpen rond Courtois

WK-LIVE 3/7: KBVB wil ingrijpen rond Courtois

11:00
Jonas De Roeck ontslagen: Club Brugge haalt voormalige assistent van Kompany en Guardiola

Jonas De Roeck ontslagen: Club Brugge haalt voormalige assistent van Kompany en Guardiola

10:50
4
OFFICIEEL: Sébastien Dewaest keert terug naar Genk

OFFICIEEL: Sébastien Dewaest keert terug naar Genk

09:50
Vandenbempt kan zich na WK-kraker niet meer inhouden: "Ik ben geschandaliseerd"

Vandenbempt kan zich na WK-kraker niet meer inhouden: "Ik ben geschandaliseerd"

09:20
18
Hongerige Diego Moreira heeft punten gescoord

Hongerige Diego Moreira heeft punten gescoord

02/07
5
Inter schakelt versnelling hoger voor JPL-smaakmaker: 25 miljoen euro verwacht

Inter schakelt versnelling hoger voor JPL-smaakmaker: 25 miljoen euro verwacht

08:50
Hebben de Rode Duivels nu een probleem? Eentje vierde de stuntzege niet echt enthousiast mee

Hebben de Rode Duivels nu een probleem? Eentje vierde de stuntzege niet echt enthousiast mee

06:30
17
Zwitserland maakt zonder pardon einde aan Algerijnse WK-droom

Zwitserland maakt zonder pardon einde aan Algerijnse WK-droom

08:22
Anderlecht houdt de adem in in aanloop naar Hammarby: nieuws over de blessure van Nathan De Cat

Anderlecht houdt de adem in in aanloop naar Hammarby: nieuws over de blessure van Nathan De Cat

06:00
Portugal overleeft thriller tegen Kroatië waarin VAR harten breekt

Portugal overleeft thriller tegen Kroatië waarin VAR harten breekt

08:01
1
Omstreden WK-regel zal niet in Europa worden gebruikt

Omstreden WK-regel zal niet in Europa worden gebruikt

07:20
11
Wie wil zich excuseren bij bondscoach Rudi Garcia? Deze website biedt de oplossing

Wie wil zich excuseren bij bondscoach Rudi Garcia? Deze website biedt de oplossing

23:00
4
Rudi Garcia moet zich verklaren na uitspraak die bijzonder slecht viel bij Afrikanen

Rudi Garcia moet zich verklaren na uitspraak die bijzonder slecht viel bij Afrikanen

22:20
1
"We hebben vandaag de wereldkampioen gezien"

"We hebben vandaag de wereldkampioen gezien"

05:56
1
Deze optie kan Club Brugge al vergeten, al hadden ze al geschakeld

Deze optie kan Club Brugge al vergeten, al hadden ze al geschakeld

21:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/07: Mofokeng - Smith

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/07: Mofokeng - Smith

21:45
Transfer op til voor De Cat? 17-jarige middenvelder van Anderlecht heeft akkoord met club

Transfer op til voor De Cat? 17-jarige middenvelder van Anderlecht heeft akkoord met club

02:06
4
OFFICIEEL: Club Brugge haalt twee boezemvrienden binnen

OFFICIEEL: Club Brugge haalt twee boezemvrienden binnen

21:45
Timothy Castagne ziet grote les na thriller tegen Senegal en ziet druk bij... Verenigde Staten

Timothy Castagne ziet grote les na thriller tegen Senegal en ziet druk bij... Verenigde Staten

19:34
2
"Dit zie ik graag!" - Bondscoach Garcia komt terug op heel opmerkelijk moment in de match

"Dit zie ik graag!" - Bondscoach Garcia komt terug op heel opmerkelijk moment in de match

19:00
17
Vanhaezebrouck laat niets heel van Rudi Garcia, wat zeggen de buitenlandse kranten?

Vanhaezebrouck laat niets heel van Rudi Garcia, wat zeggen de buitenlandse kranten?

18:40
7
WK-LIVE 2/7: Castagne komt uitleg geven na de stuntzege van gisteren: "Topmoment in de kleedkamer"

WK-LIVE 2/7: Castagne komt uitleg geven na de stuntzege van gisteren: "Topmoment in de kleedkamer"

19:22
Antwerp vermijdt probleem: cruciale beslissing terwijl overname dichterbij komt

Antwerp vermijdt probleem: cruciale beslissing terwijl overname dichterbij komt

20:30

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 1/16 Finales
Zuid-Afrika Zuid-Afrika 0-1 Canada Canada
Brazilië Brazilië 2-1 Japan Japan
Duitsland Duitsland 1-1P Paraguay Paraguay
Nederland Nederland 1-1P Marokko Marokko
Ivoorkust Ivoorkust 1-2 Noorwegen Noorwegen
Frankrijk Frankrijk 3-0 Zweden Zweden
Mexico Mexico 2-0 Ecuador Ecuador
Engeland Engeland 2-1 DR Congo DR Congo
België België 3-2* Senegal Senegal
Verenigde Staten Verenigde Staten 2-0 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Spanje Spanje 3-0 Oostenrijk Oostenrijk
Portugal Portugal 2-1 Kroatië Kroatië
Zwitserland Zwitserland 2-0 Algerije Algerije
Australië Australië 20:00 Egypte Egypte
Argentinië Argentinië 04/07 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
Colombia Colombia 04/07 Ghana Ghana

Nieuwste reacties

filip hendrix filip hendrix over Antwerp verrast midden in onzekere periode met contractnieuws Stigo12 Stigo12 over Amerikaanse bondscoach doet opvallende uitspraak over Rode Duivels Stigo12 Stigo12 over "Dit zie ik graag!" - Bondscoach Garcia komt terug op heel opmerkelijk moment in de match Stigo12 Stigo12 over Duitsland neemt drastische beslissing na WK-debacle: Jürgen Klopp maakt zich klaar Vital Verheyen Vital Verheyen over Zelfs België-VS verandert niets aan opvallende keuze van Trump EddyDeWallyvis EddyDeWallyvis over Vandenbempt kan zich na WK-kraker niet meer inhouden: "Ik ben geschandaliseerd" Jasperd Jasperd over Jonas De Roeck ontslagen: Club Brugge haalt voormalige assistent van Kompany en Guardiola Meut Meut over En nu, Garcia? "Puzzel van 1000 stukjes door kind op vloer geramd" .. .. over Hebben de Rode Duivels nu een probleem? Eentje vierde de stuntzege niet echt enthousiast mee JaKu JaKu over KBVB plant cruciaal gesprek met Thibaut Courtois Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved