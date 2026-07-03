Opvallend: AS Roma probeert Rode Duivel te strikken midden op het WK

Diego Moreira maakte indruk toen hij inviel tegen Senegal. Verzilver hij dit referentieseizoen met een transfer?

De voorbije maanden heeft Diego Moreira zich alsmaar nadrukkelijker laten gelden. Bij Strasbourg bewees hij dat hij niet zomaar een door Chelsea gestalde huurling is, maar wel een flankspeler die echte meerwaarde brengt. Zijn vooruitgang op La Meinau leverde hem dit seizoen een eerste oproep bij de Rode Duivels op, zelfs met een plek in de WK-selectie.

De voormalige belofte van Standard en Benfica maakte zijn eerste minuten op het toernooi tegen Senegal en liet indruk achter met zijn enthousiasme. Zijn drang naar voren en diepgang deden de ploeg deugd op de linkerflank.

Diego Moreira naar Roma?

Er was al eerder interesse in hem en dat zal deze zomer niet anders zijn. De Italiaanse journalist Nicolò Schira meldt dat AS Roma zich heeft gemeld om hem in de komende weken over te nemen.

Het zal echter veel vergen om onze landgenoot bij Strasbourg los te weken: hij ligt er vast tot juni 2029 en zijn marktwaarde is opgelopen tot 25 miljoen euro. De leiders bij Roma hebben hem nochtans al een tijd op het oog. Gian Piero Gasperini en sportief directeur Tony D’Amico hadden hun zinnen al gezet op de bijna 22-jarige Luikenaar tijdens hun gezamenlijke periode bij Atalanta.