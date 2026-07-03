OFFICIEEL: Lierse versterkt zich met aanvaller van OH Leuven

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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OFFICIEEL: Lierse versterkt zich met aanvaller van OH Leuven
Foto: © photonews

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Lierse heeft daags na de komst van Marko Mitrovic opnieuw een versterking beet. De 20-jarige Yohan Mboko overtuigde tijdens een testperiode en tekent tot 2028, met optie op een extra seizoen. De flankaanvaller komt over van OH Leuven.

Lierse blijft stevig doorwerken aan de kern voor volgend seizoen. Daags na de komst van Marko Mitrovic heeft geel-zwart opnieuw een inkomende transfer aangekondigd. Yohan Mboko sluit aan bij de Pallieters en tekent een contract tot de zomer van 2028, met optie op een extra seizoen.

Lierse haalt Mboko binnen

De 20-jarige flankaanvaller kon de club overtuigen tijdens een testperiode. Lierse geeft hem nu ook officieel een kans om zich verder te ontwikkelen op het Lisp. Mboko is een Belgisch-Congolese winger die het liefst vanaf de linkerflank komt, maar ook op andere aanvallende posities uit de voeten kan.

Mboko genoot zijn jeugdopleiding bij verschillende Belgische clubs. Hij passeerde bij Standard, Eupen en RFC Luik, voor hij in 2023 zijn eerste profcontract tekende bij OH Leuven. Een echte doorbraak bij de A-kern kwam er daar niet meteen, maar hij deed wel ervaring op in verschillende omgevingen.

In augustus 2024 trok Mboko op huurbasis naar Lecce. Bij de U20 van de Italiaanse club speelde hij 27 wedstrijden in de Primavera 1. Daarin was hij goed voor twee doelpunten en één assist. Na zijn Italiaanse avontuur groeide hij bij OHL U23 uit tot een vaste waarde in Eerste Nationale.

Voor de beloften van OHL kwam Mboko 28 keer in actie. Hij vond drie keer de weg naar doel. Daarnaast zette hij ook internationaal een stap: Mboko heeft twee caps voor de U20 van DR Congo.

Succesvolle testperiode levert contract op

Bij Lierse krijgt hij nu een nieuwe kans om op profniveau door te groeien. De club ziet in hem een jonge aanvaller met snelheid, polyvalentie en groeimarge. Mboko maakt meteen deel uit van de selectie voor de oefenwedstrijd tegen Fortuna Sittard, waardoor hij snel zijn eerste minuten in het geel-zwart kan maken.

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