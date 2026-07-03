Van der Elst is hard voor Rode Duivel met torenhoge verwachtingen: "Tot nu toe is het niets dit toernooi"

Franky Van der Elst kijkt met lede ogen aan hoe het één Rode Duivel in het bijzonder vergaat in Amerika. De verwachtingen waren hooggespannen, maar voorlopig heeft Jérémy Doku die nog niet kunnen inlossen.

Daar staat Van der Elst bij stil in Frank & Franky, de podcast van Het Nieuwsblad. Hoewel de vervangingen van bondscoach Garcia als gek bestempeld werden, vond Van der Elst het logisch dat Doku vroeg naar de kant moest tegen Senegal. Alleen vlak voor zijn vervanging kwam Doku even wat beter in de wedstrijd, zag het icoon van Club Brugge.

Van der Elst onderstreept ook wel dat er veel van Doku gevraagd wordt inzake tactische flexibiliteit. "Pas op, niet vergeten: hij is begonnen op links. Na de eerste drankpauze is hij centraal gaan spelen. Daarna naar rechts, maar hij zat niet in de match." Op welke positie Doku ook werd uitgespeeld, er kwam te weinig initiatief van hem voort.

Doku heeft nog maar weinig bijgebracht

Na vier matchen van België op het WK is het frappant hoe weinig hij zijn stempel gedrukt heeft. "We dachten allemaal: het moet het toernooi van Doku worden. Tot nu toe is het eigenlijk niets", is Van der Elst streng. Voor hem heeft Doku dus nog helemaal niets bijgebracht. Terwijl dat niet gesteld kan worden van andere spelers die zijn positie ambiëren.

Het is niet alleen niet het WK van Doku, het is deels al wel het WK van Trossard geworden. Die creëert volgens de statistieken de meeste kansen. Nochtans werd Doku door sommige media al tot het kaliber Lamine Yamal gerekend. "Aan die tafel zit hij nog niet. Hij moet voorlopig nog aan de tafel er net naast zitten, vind ik toch."

Iedereen wacht op moment dat Doku ontploft

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Van der Elst was tijdens zijn eigen carrière natuurlijk eerder defensief ingesteld. Ondanks zijn 86 interlands zijn ex-aanvallers misschien meer aangewezen personen om te oordelen over Doku, maar iedereen beseft dat die stilaan wel eens mag ontploffen. Doku zit voorlopig aan 39 interlands voor de nationale ploeg.