Transfernieuws en Transfergeruchten 03/07: Moreira

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 03/07 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Moreira

Opvallend: AS Roma probeert Rode Duivel te strikken midden op het WK

Diego Moreira maakte indruk toen hij inviel tegen Senegal. Verzilver hij dit referentieseizoen met een transfer? (Lees meer)