Transfernieuws en Transfergeruchten 03/07: Moreira

Redactie
Transfernieuws en Transfergeruchten 03/07: Moreira
Foto: © Photonews

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 03/07 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Moreira

Opvallend: AS Roma probeert Rode Duivel te strikken midden op het WK

Diego Moreira maakte indruk toen hij inviel tegen Senegal. Verzilver hij dit referentieseizoen met een transfer? (Lees meer)


Transfernieuws en Transfergeruchten 02/07

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Duitsland Duitsland 1-1P Paraguay Paraguay
Nederland Nederland 1-1P Marokko Marokko
Ivoorkust Ivoorkust 1-2 Noorwegen Noorwegen
Frankrijk Frankrijk 3-0 Zweden Zweden
Mexico Mexico 2-0 Ecuador Ecuador
Engeland Engeland 2-1 DR Congo DR Congo
België België 3-2* Senegal Senegal
Verenigde Staten Verenigde Staten 2-0 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Spanje Spanje 3-0 Oostenrijk Oostenrijk
Portugal Portugal 2-1 Kroatië Kroatië
Zwitserland Zwitserland 2-0 Algerije Algerije
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