Duitsland neemt drastische beslissing na WK-debacle: Jürgen Klopp maakt zich klaar

De teleurstelling is groot in Duitsland na de uitschakeling in de achtste finales tegen Paraguay. Bondscoach Julian Nagelsmann zou dit trauma weleens niet kunnen overleven.

Het Duitse voetbal verkeert opnieuw in een diepe crisis. Na twee uitschakelingen in de groepsfase in 2018 en 2022 is Die Mannschaft opnieuw al voor de achtste finales uitgeschakeld. Nochtans was het torenhoge favoriet in het duel met Paraguay.

De positie van Julian Nagelsmann werd logischerwijs meteen na het laatste fluitsignaal in vraag gesteld. Al vóór het toernooi zorgden de samenstelling van zijn selectie en de status die hij sommige spelers gaf voor heel wat commotie.

Na de uitschakeling liet de bondscoach echter duidelijk verstaan dat hij niet van plan was op te stappen en hij kreeg daarbij de steun van Rudi Völler, sportief directeur van de Duitse voetbalbond (DFB).

Julian Nagelsmann niet langer in de gratie

Maar de wind lijkt gedraaid: Sky Sport meldt dat de DFB Nagelsmann uiteindelijk heeft aangeraden een stap opzij te zetten en dat de hoofdrolspeler ermee heeft ingestemd om ontslag te nemen, ondanks een contract tot juni 2028.

🚨💣 BREAKING | Julian Nagelsmann resigns as Germany head coach with immediate effect!



Decision made following Germany’s World Cup exit. Official confirmation expected shortly. As also via BILD. @SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/SbkmVm2dbu



— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 3, 2026

De officiële bevestiging wordt snel verwacht, waardoor Duitsland opnieuw voor een grote schoonmaak staat om de weg naar succes terug te vinden. Bij onze buren doen de geruchten al de ronde, met Jürgen Klopp als een van de vaakst genoemde namen om hem op te volgen.