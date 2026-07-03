Nu is het zeker of VS-spits Balogun mag spelen tegen Rode Duivels of niet: dit is beslissing van de FIFA

Mag Folarin Balogun spelen of niet? Dat is toch wel een niet onbelangrijke vraag in aanloop naar de match van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten. Er is nu een definitief antwoord op gekomen.

Balogun, die uitgerekend vandaag 25 is geworden, kroonde zich al tot een van de uitblinkers op dit WK langs Amerikaanse zijde. De aanvaller van Monaco leverde een van de beste prestaties van een spits in de eerste speelronde met zijn bijdrage tegen Paraguay. Hij vond tegen Paraguay tweemaal de weg naar doel en scoorde ook tegen Bosnië en Herzegovina.

In de zestiende finales tegen Bosnië en Herzegovina was hij zowel de held als de antiheld. Na het openen van de score kreeg hij later rechtstreeks rood voor een tackle op de enkel van zijn tegenstander. Sindsdien heerst dan ook het vermoeden dat de Amerikaan minstens één match geschorst zou worden en dus de wedstrijd tegen België zou missen.

Balogun één speeldag geschorst

Alleen moet dat uiteraard door de betrokken instantie bekrachtigd worden en dat is natuurlijk de FIFA. Die is er inmiddels helemaal uit. De FIFA heeft een schorsing van één speeldag voor Balogun bevestigd, meldt Het Nieuwsblad. Het gevolg spreekt voor zich: Balogun is geschorst voor de achtste finales en kan niet spelen tegen België.

Het is vanzelfsprekend een zware aderlating voor de Verenigde Staten. Het thuisland heeft niet meteen een tweede spits van het kaliber Balogun achter de hand. Dat betekent dus puzzelwerk voor bondscoach Mauricio Pochettino. Een optie zou zijn om Ricardo Pepi, in loondienst bij PSV Eindhoven, op te trommelen als vervanger van Balogun.

België won meest recente onderlinge duel

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Eén voordeel voor België is dus al een feit in aanloop naar de achtste finale van komende dinsdag. De Rode Duivels weten ook dat ze de VS aankunnen als ze op hun allerbeste niveau presteren. In maart ging België in de VS nog vriendschappelijk winnen met 2-5. Sindsdien is er echter heel wat veranderd.