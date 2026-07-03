UPDATE: Inter doet bod op JPL-smaakmaker, Union wil 30 miljoen euro

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
UPDATE: Inter doet bod op JPL-smaakmaker, Union wil 30 miljoen euro
Word fan van Union SG! 346

Anan Khalaili lijkt deze zomer een toptransfer te kunnen maken. Inter heeft volgens Fabrizio Romano al een persoonlijk akkoord met de flankspeler van Union SG, terwijl Napoli dat eerder ook al deed. Nu moet Union nog overtuigd worden.

Kevin Vanbuggenhout

Inter doet als eerste club een bod

Volgens Het Laatste Nieuws heeft Internazionale als eerste club een bod gedaan op Anan Khalaili, een van de absolute smaakmakers van Union SG. De flankspeler kan rekenen op grote belangstelling van verschillende Europese topclubs. Met zowel Inter als Napoli zou Khalaili al een persoonlijk akkoord gesloten hebben.

Het is nu dus de vraag met welke club Union eruit geraakt. De eerste voorwaarde was natuurlijk dat de Brusselaars een bod moesten ontvangen. Dat is nu gebeurd, aangezien Inter een bod gedaan heeft. Details hierover zijn nog niet uitgelekt. Union hoopt minstens 30 miljoen euro te vangen voor Khalaili.

Anan Khalaili lijkt deze zomer een toptransfer te kunnen maken. Inter heeft volgens Fabrizio Romano al een persoonlijk akkoord met de flankspeler van Union SG, terwijl Napoli dat eerder ook al deed. Nu moet Union nog overtuigd worden.

Union SG dreigt deze zomer een van zijn absolute smaakmakers kwijt te spelen. Anan Khalaili staat nadrukkelijk in de belangstelling van Inter, dat nu ook concreet werk maakt van de 21-jarige flankspeler.

Inter duwt door voor Khalaili

Volgens Fabrizio Romano heeft Inter al een persoonlijk akkoord bereikt met Khalaili. Opvallend: Napoli deed enkele weken geleden hetzelfde. De Israëlische international staat dus open voor beide projecten, maar voorlopig ligt de sleutel nog bij Union. De Brusselaars moeten eerst een akkoord vinden met een geïnteresseerde club.

Volgens Sacha Tavolieri bereidt Inter intussen een eerste officieel bod voor. De Nerazzurri zouden de komende dagen een voorstel willen neerleggen bij Union om de onderhandelingen echt op gang te trekken. De deal zou uiteindelijk kunnen oplopen tot ongeveer 25 miljoen euro.

Union wacht op officieel bod

Dat bedrag ligt in de lijn van de marktwaarde van Khalaili. Transfermarkt schat hem momenteel op 23 miljoen euro. Union haalde de rechtsbuiten in 2024 naar het Dudenpark en heeft hem nog tot de zomer van 2028 onder contract. Daardoor zit de landskampioen in een sterke onderhandelingspositie.

Khalaili speelde sinds zijn komst al 99 wedstrijden voor Union. Daarin was hij goed voor acht doelpunten en elf assists. Vooral zijn snelheid, diepgang en acties op de rechterflank maakten hem de voorbije maanden interessant voor buitenlandse topclubs.

Deal kan richting 25 miljoen gaan

Voor Union zou een transfer financieel bijzonder aantrekkelijk zijn, maar sportief zou het vertrek van Khalaili wel een stevige aderlating betekenen. De Brusselaars bereiden zich voor op een nieuw seizoen waarin opnieuw hoge verwachtingen zullen liggen.

De komende dagen kunnen dus belangrijk worden. Inter lijkt klaar om door te duwen, Napoli blijft op de achtergrond aanwezig en Union zal proberen het maximale uit het dossier te halen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Union SG
Anan Khalaili

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/07: Ejuke - Postecoglou - Onana - Brown - Ake - Allegri - Moreira

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/07: Ejuke - Postecoglou - Onana - Brown - Ake - Allegri - Moreira

23:30
'Anderlecht klaar om te shoppen in La Liga en bereidt bod van 4 miljoen euro op ex-speler Antwerp voor'

'Anderlecht klaar om te shoppen in La Liga en bereidt bod van 4 miljoen euro op ex-speler Antwerp voor'

23:30
Moesten de Duivels nu zo zwoegen tegen deze ploeg? Egypte ontsnapt na penalty's, geen heldenrol voor Ryan

Moesten de Duivels nu zo zwoegen tegen deze ploeg? Egypte ontsnapt na penalty's, geen heldenrol voor Ryan

22:55
Deze Rode Duivel krijgt de bediening niet meer in handen: "We hebben hem op de bank gezet"

Deze Rode Duivel krijgt de bediening niet meer in handen: "We hebben hem op de bank gezet"

22:25
Van der Elst is hard voor Rode Duivel met torenhoge verwachtingen: "Tot nu toe is het niets dit toernooi"

Van der Elst is hard voor Rode Duivel met torenhoge verwachtingen: "Tot nu toe is het niets dit toernooi"

21:55
UPDATE: Belg gaat van start in prestigieuze functie bij Arsenal

UPDATE: Belg gaat van start in prestigieuze functie bij Arsenal

21:03
🎥 Nederlanders lachen zich een breuk met 'emotionele' Filip Joos: "Hij was er helemaal klaar mee"

🎥 Nederlanders lachen zich een breuk met 'emotionele' Filip Joos: "Hij was er helemaal klaar mee"

21:25
Nu is het zeker of VS-spits Balogun mag spelen tegen Rode Duivels of niet: dit is beslissing van de FIFA

Nu is het zeker of VS-spits Balogun mag spelen tegen Rode Duivels of niet: dit is beslissing van de FIFA

20:50
In maart speelden de Rode Duivels de VS nog van het veld: wat is er veranderd intussen? Analyse

In maart speelden de Rode Duivels de VS nog van het veld: wat is er veranderd intussen?

20:20
Opnieuw contractnieuws bij Antwerp, flankaanvaller zet handtekening: "Vaste waarde worden bij Rode Duivels"

Opnieuw contractnieuws bij Antwerp, flankaanvaller zet handtekening: "Vaste waarde worden bij Rode Duivels"

19:20
5
Rondje buitenland: goed nieuws voor Senne Lammens en Vincent Kompany, nieuwe coach voor Ronaldo

Rondje buitenland: goed nieuws voor Senne Lammens en Vincent Kompany, nieuwe coach voor Ronaldo

19:50
🎥 De Cuyper zet boel op scherp voor match tegen VS: "Nee, ons toernooi is verre van geslaagd" Interview

🎥 De Cuyper zet boel op scherp voor match tegen VS: "Nee, ons toernooi is verre van geslaagd"

00:13
OFFICIEEL: Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku hebben een nieuwe trainer bij Napoli

OFFICIEEL: Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku hebben een nieuwe trainer bij Napoli

19:00
Zlatan Ibrahimovic zwaar onder de indruk van Rode Duivels

Zlatan Ibrahimovic zwaar onder de indruk van Rode Duivels

18:30
Niet alleen transfers: KRC Genk kondigt grote vernieuwingen aan

Niet alleen transfers: KRC Genk kondigt grote vernieuwingen aan

17:30
3
Dender ziet transferdossier plots volledig ontsporen: opvallende situatie krijgt juridisch staartje

Dender ziet transferdossier plots volledig ontsporen: opvallende situatie krijgt juridisch staartje

18:00
Anderlecht verrast met keuze voor zomerstage

Anderlecht verrast met keuze voor zomerstage

16:40
7
Rode Duivels zetten letterlijk heel België in beweging

Rode Duivels zetten letterlijk heel België in beweging

17:00
1
Standard zet belangrijke stap richting overname

Standard zet belangrijke stap richting overname

16:00
Opvallend: AS Roma probeert Rode Duivel te strikken midden op het WK

Opvallend: AS Roma probeert Rode Duivel te strikken midden op het WK

15:30
OFFICIEEL: Lierse versterkt zich met aanvaller van OH Leuven

OFFICIEEL: Lierse versterkt zich met aanvaller van OH Leuven

15:00
1
OFFICIEEL: Zulte Waregem ziet aanvaller naar Portugal vertrekken

OFFICIEEL: Zulte Waregem ziet aanvaller naar Portugal vertrekken

14:30
2
Anderlecht denkt aan opvallende ex-speler van KAA Gent

Anderlecht denkt aan opvallende ex-speler van KAA Gent

14:00
Amerikaanse bondscoach doet opvallende uitspraak over Rode Duivels

Amerikaanse bondscoach doet opvallende uitspraak over Rode Duivels

13:30
11
OFFICIEEL: Anderlecht ziet middenvelder naar Nederland vertrekken

OFFICIEEL: Anderlecht ziet middenvelder naar Nederland vertrekken

12:50
1
Zelfs België-VS verandert niets aan opvallende keuze van Trump

Zelfs België-VS verandert niets aan opvallende keuze van Trump

12:30
9
Antwerp verrast midden in onzekere periode met contractnieuws

Antwerp verrast midden in onzekere periode met contractnieuws

11:30
4
Duitsland neemt drastische beslissing na WK-debacle: Jürgen Klopp maakt zich klaar

Duitsland neemt drastische beslissing na WK-debacle: Jürgen Klopp maakt zich klaar

12:00
9
Jonas De Roeck ontslagen: Club Brugge haalt voormalige assistent van Kompany en Guardiola

Jonas De Roeck ontslagen: Club Brugge haalt voormalige assistent van Kompany en Guardiola

10:50
5
WK-LIVE 3/7: KBVB wil ingrijpen rond Courtois

WK-LIVE 3/7: KBVB wil ingrijpen rond Courtois

11:00
OFFICIEEL: Sébastien Dewaest keert terug naar Genk

OFFICIEEL: Sébastien Dewaest keert terug naar Genk

09:50
KBVB plant cruciaal gesprek met Thibaut Courtois

KBVB plant cruciaal gesprek met Thibaut Courtois

10:20
11
Vandenbempt kan zich na WK-kraker niet meer inhouden: "Ik ben geschandaliseerd"

Vandenbempt kan zich na WK-kraker niet meer inhouden: "Ik ben geschandaliseerd"

09:20
30
Zwitserland maakt zonder pardon einde aan Algerijnse WK-droom

Zwitserland maakt zonder pardon einde aan Algerijnse WK-droom

08:22
Portugal overleeft thriller tegen Kroatië waarin VAR harten breekt

Portugal overleeft thriller tegen Kroatië waarin VAR harten breekt

08:01
1
Jeremy Doku op de bank? Dit wordt er de komende dagen van hem verwacht

Jeremy Doku op de bank? Dit wordt er de komende dagen van hem verwacht

07:30
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 1

Play-off 2

 Speeldag 1

Play-off 3

 Speeldag 1

Nieuwste reacties

Jos Het Ei Jos Het Ei over Jonas De Roeck ontslagen: Club Brugge haalt voormalige assistent van Kompany en Guardiola CringeMedia CringeMedia over Vandenbempt kan zich na WK-kraker niet meer inhouden: "Ik ben geschandaliseerd" CringeMedia CringeMedia over Opnieuw contractnieuws bij Antwerp, flankaanvaller zet handtekening: "Vaste waarde worden bij Rode Duivels" CCpl CCpl over OFFICIEEL: Zulte Waregem ziet aanvaller naar Portugal vertrekken TRIKKE TRIKKE over Anderlecht verrast met keuze voor zomerstage Stigo12 Stigo12 over KBVB plant cruciaal gesprek met Thibaut Courtois We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Niet alleen transfers: KRC Genk kondigt grote vernieuwingen aan YoniVL YoniVL over Omstreden WK-regel zal niet in Europa worden gebruikt Eldonte Eldonte over "Dit zie ik graag!" - Bondscoach Garcia komt terug op heel opmerkelijk moment in de match fierce fierce over Meer langetermijnvisie dan bij Anderlecht? Edward Still zet meteen de toon Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved