🎥 De Cuyper zet boel op scherp voor match tegen VS: "Nee, ons toernooi is verre van geslaagd"

Na de stuntzege tegen Senegal wacht voor de Rode Duivels nu een bijzonder lastige opdracht tegen gastland de Verenigde Staten. Maxim De Cuyper blikte vooruit op de achtste finale en keek ook nog eens terug op de prestaties van België tot dusver op het WK.

Hoe gevaarlijk worden de Verenigde Staten?

"Ze hebben enorm veel kwaliteit en veel gevaar in hun ploeg. Ik wil niet te veel uitweiden over hun kwaliteiten, maar ze zijn de voorbije jaren enorm gegroeid. Bovendien spelen ze thuis en dat maakt het alleen maar gevaarlijker voor ons. We zullen ballen moeten tonen. Of er nu 80.000 supporters tegen je zijn of voor je, je moet gewoon hetzelfde blijven doen."

Welke conclusies trokken jullie uit de wedstrijd tegen Senegal?

"Er waren heel wat positieve punten, maar ook zaken die beter moesten. Dat hebben we goed geanalyseerd. Uiteindelijk hebben we wel heel veel karakter getoond en dat was belangrijk."

Je stond vaak tegenover twee tegenstanders. Voelde je je soms in de steek gelaten door de man voor jou?





"Nee, helemaal niet. We hadden een duidelijk wedstrijdplan en hebben geprobeerd dat zo goed mogelijk uit te voeren. We weten wel zeker welke ruimtes we de volgende keer beter moeten afdekken, maar een extra verdediger was nooit het plan."

Hoe beoordeel je je eigen WK tot nu toe?

"Al bij al is het oké. Natuurlijk had het nog beter gekund als ik beslissender was geweest. Ik had bijvoorbeeld moeten scoren tegen Iran. Dat had de wedstrijd veel makkelijker gemaakt. Hopelijk kan ik deze lijn doortrekken. Als alles was meegevallen, was ik misschien wel topschutter geweest (lacht). Ik had er zeker eentje meer kunnen maken."

Je behoort volgens de statistieken tot de spelers met de meeste baltoetsen in de zestien. Doet dat iets met je?

"Als ik vaak in de zestien kom, betekent dat dat ik mijn kwaliteiten kan uitspelen. Maar die statistieken zijn uiteindelijk bijzaak."

Merk je een groot verschil tussen spelen met Leandro Trossard of Jérémy Doku voor je?

"Eigenlijk niet zo heel veel. Ze willen allebei graag de bal in de voet krijgen. Bij Jérémy laat ik hem wel vaker zijn één-tegen-één opzoeken, terwijl ik bij Leandro iets vaker de overlap maak."

In maart wonnen jullie nog met 5-2 van de Verenigde Staten. Speelt dat nog mee?

"Die wedstrijd had evengoed helemaal anders kunnen aflopen. Senne heeft ons toen een paar keer recht gehouden en we hadden ook kunnen verliezen. Dat trainingskamp was wel heel nuttig. Toen werd al eens gezegd dat we hen op het WK opnieuw zouden kunnen tegenkomen."

Grote landen als Nederland en Duitsland liggen al uit het toernooi. Is het WK voor België nu al geslaagd?

"Zeker niet. We zijn zelf ook al door het oog van de naald gekropen. Voor mij is ons toernooi nog niet geslaagd. Als we nog een ronde verder raken, maakt dat een groot verschil. De honger is nog altijd heel groot."

Waarom moeten de supporters geloven dat België tegen de VS een beter niveau zal halen?

"Omdat we weten dat we het kunnen. We hebben dat al vaak genoeg laten zien. We zijn misschien wat moeizaam aan het toernooi begonnen, maar dat betekent niet dat we zelf twijfelen aan onze kwaliteiten. Het is nu aan ons om dat in de volgende wedstrijd opnieuw te tonen."