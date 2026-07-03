Zlatan Ibrahimovic zwaar onder de indruk van Rode Duivels

Als analist voor de Amerikaanse zender Fox News reageerde Zlatan Ibrahimovic op de zege van de Rode Duivels tegen Senegal (3-2) na een waanzinnige comeback.

De levende voetballegende kon het na het laatste fluitsignaal niet geloven. "Dit was geen comeback... dit was pure voetbalwaanzin. België zat helemaal aan de grond, de supporters hadden de nederlaag bijna aanvaard, en toch slaagde het erin de zege uit de handen van Senegal te rukken. Dat is het verschil tussen ploegen die blijven geloven en ploegen die in paniek raken."

"Senegal had al één voet in de achtste finales, maar liet de geschiedenis door de vingers glippen. Je krijgt niet vaak de kans om de voetbalgeschiedenis van je land te veranderen, en vanavond zagen ze die droom voor de ogen van miljoenen mensen verdwijnen. Die pijn zullen ze voor altijd meedragen."

Zlatan onder de indruk van België

Zlatan Ibrahimović prijst de Belgische reactie: "België heeft zojuist aan de hele wereld getoond waar kampioenen van gemaakt zijn. Het weigerde op te geven, vocht tot de allerlaatste seconde en zette wanhoop om in enorme vreugde. Avonden als deze maken legendes, maar ze breken ook harten."

"Dat is het WK. Vanavond danst één natie op straat terwijl een andere huilt. België heeft een van de grootste comebacks van dit toernooi neergezet, en de rest van de wereld is bij deze gewaarschuwd... begraaf deze ploeg nooit voor het laatste fluitsignaal", besloot hij tegenover Fox News.

Een scherp contrast met de match tegen Iran



Een compleet ander scenario dan tegen Iran (0-0), waar de Zweed zich na afloop op zijn Zlatans uitliet. "In de eerste helft viel ik bijna in slaap. In de tweede helft ben ik in slaap gevallen. Deze wedstrijd had niets. Weer een gelijkspel voor België. Ik heb er niets meer aan toe te voegen, ik geef het woord aan mijn collega's."