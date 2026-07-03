OFFICIEEL: Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku hebben een nieuwe trainer bij Napoli

OFFICIEEL: Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku hebben een nieuwe trainer bij Napoli
Foto: © photonews
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Massimiliano Allegri is de nieuwe trainer van Napoli. De Italiaanse club maakte het nieuws deze vrijdag bekend via een persbericht.

Nadat hij ontslagen werd als coach van AC Milan na het mislopen van kwalificatie voor de Champions League, heeft Massimiliano Allegri niet lang zonder werk gezeten. Hij ondertekende een contract bij Napoli tot 30 juni 2029.

Het indrukwekkende palmares van Massimiliano Allegri

De Italiaanse club prees het parcours van haar nieuwe trainer in een mededeling op de clubwebsite. "Na een lange spelerscarrière, met onder meer een passage bij Napoli in het seizoen 1997/98, begon Max Allegri zijn trainersloopbaan in 2003/04 bij Aglianese."

"In 2007/08 leidde hij Sassuolo naar zijn allereerste promotie naar de Serie B en won hij datzelfde jaar ook de Supercoppa van de Serie C1. Enkele maanden later maakte hij zijn debuut als trainer in de Serie A bij Cagliari, waar hij het seizoen afsloot op de negende plaats en de prijs Panchina d’Oro won."

"In 2010 trok hij naar AC Milan, waar hij de 18e Scudetto in de clubgeschiedenis veroverde en ook de zesde Supercoppa d’Italia won. Van 2014 tot 2019 was hij trainer van Juventus, met vijf opeenvolgende landstitels, vier opeenvolgende Coppa Italia’s en twee Supercoppa d’Italia’s."

"In die periode loodste hij de Bianconeri ook naar twee finales van de Champions League. Na een pauze van twee jaar keerde hij terug bij Juventus en won hij in 2024 zijn vijfde Coppa Italia. Vorig seizoen zat hij opnieuw op de bank bij AC Milan en eindigde hij als vijfde", voegde Napoli eraan toe.

De twee Belgen bij Napoli, Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku, kennen zo alvast hun coach voor volgend seizoen. De Belgische spits lijkt echter op weg naar een vertrek na het WK.

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