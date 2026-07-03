Deze Rode Duivel krijgt de bediening niet meer in handen: "We hebben hem op de bank gezet"

Niet alleen op het veld heerst er concurrentie bij de Rode Duivels. Ook in de kleedkamer wordt gestreden om de controle over de muziekbox. Na de knappe overwinning tegen Senegal kreeg Arthur Theate even de kans om DJ te spelen, maar lang duurde dat avontuur niet.

Timothy Castagne vertelde met een brede glimlach hoe de verdediger al snel weer plaats moest ruimen. "Na Senegal zette Arthur eerst de muziek op, maar zijn keuzes waren niet top. We hebben hem dus op de bank gezet", lachte de rechtsachter.

De fakkel werd vervolgens overgenomen door Alexis Saelemaekers, die volgens zijn ploegmaats duidelijk beter in de smaak viel. Toch is er volgens Castagne niet één vaste sfeermaker binnen de Belgische selectie. "Er zijn meerdere jongens die daarvoor zorgen. Het hangt een beetje af van het moment."

Dat zorgt af en toe zelfs voor discussie, want niet iedereen heeft dezelfde muzieksmaak. "Er zijn verschillende stijlen en daar wordt soms over gedebatteerd", gaf Castagne toe.

Dit zijn de sfeermakers binnen de groep

Binnen de spelersgroep zijn er wel enkele namen die regelmatig achter de draaitafel opduiken. Naast Saelemaekers zijn ook Diego Moreira en Amadou Onana spelers die vaak voor de muzikale sfeer zorgen en daarbij op heel wat goedkeuring van hun ploegmaats kunnen rekenen.



Voor Arthur Theate zit een carrière als kleedkamer-dj er voorlopig dus nog niet in. Op het veld kan hij rekenen op een basisplaats, maar voor de muziekkeuze zal hij zijn ploegmaats nog moeten overtuigen. Na zijn eerste poging werd hij alvast met een knipoog meteen weer naar de reservebank verwezen.