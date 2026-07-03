Moesten de Duivels nu zo zwoegen tegen deze ploeg? Egypte ontsnapt na penalty's, geen heldenrol voor Ryan

We weten nog maar al te goed hoe moeilijk de Rode Duivels het tegen Egypte hadden. Als Egypte zich ook zou plaatsen voor de achtste finales, mocht dat dus geen verrassing zijn. Zeker niet omdat Australië de tegenstander was in de zestiende finales.

Wie verwacht had dat Egypte simpel de klus zou klaren, kwam bedrogen uit. De eerste kans was immers voor Australië. De knal met links van Volpato scheerde de lat. Egypte heeft echter Ashour in zijn rangen, dat weten de Belgen ook nog wel. Zijn vrijschop werd eerst gekeerd, maar in de hieropvolgende fase kon hij alsnog de 0-1 binnenkoppen.

Australië kon in het verdere verloop van de eerste helft niet meer reageren en ontsnapte vlak na rust aan de 0-2. Trewin, de vervanger van de uitgevallen Bos (ex-Westerlo) liet Marmoush lopen. De City-speler moest dit altijd afmaken, maar hij trapte onbegrijpelijk naast. Weinig ploegen kunnen zich het missen van zulke grote kansen permitteren. Ook Egypte niet.

Ashour en Hany scoren opnieuw

Het werd nu wel helemaal een déjà-vu. Na het openingsdoelpunt van Ashour (zoals tegen België), leverde een own-goal van Hany de 1-1 op (jawel, net zoals tegen de Rode Duivels). Onder druk van Souttar en Hennington kopte Hany de gelijkmaker tegen de touwen van zijn eigen doel. De Socceroos tankten vertrouwen en teerden op stilstaande fases.

Toch hing in de extra tijd de 1-2 in de lucht: Beach ranselde de kopbal van Rabia uit zijn kooi. Het was wel het signaal voor Egypte om de verlengingen voor zijn rekening te nemen. Het bleef echter bij steriele druk en dat was onvoldoende om de Australiërs op de knieën te krijgen. Met de penalty's in zicht werd Mathew Ryan (ex-Club Brugge, ex-Genk) ingebracht.

Ryan stopt geen enkele penalty



Zijn landgenoten misten echter twee strafschoppen, zonder dat doelman Shobeir hierbij in actie moest komen. Ryan kon geen redding verwezenlijken, waardoor Egypte dus de strafschoppenreeks won met 2-4. Mo Salah blijft in het toernooi, daar kan de voetballiefhebber wel tevreden mee zijn.