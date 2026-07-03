OFFICIEEL: Zulte Waregem ziet aanvaller naar Portugal vertrekken

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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OFFICIEEL: Zulte Waregem ziet aanvaller naar Portugal vertrekken
Foto: © photonews
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Stavros Gavriel verlaat Zulte Waregem en trekt naar Portugal. De 24-jarige Cypriotische flankaanvaller heeft voor drie seizoenen getekend bij C.D. Nacional, een club uit Madeira. Daarmee komt er een einde aan zijn Belgische avontuur bij Essevee.

Stavros Gavriel verlaat Zulte Waregem en zet zijn carrière verder in Portugal. De 24-jarige flankaanvaller uit Cyprus heeft een contract voor drie seizoenen ondertekend bij C.D. Nacional, een club uit Madeira. Dat maakte Nacional bekend via de officiële kanalen.

Gavriel tekent bij Nacional

Gavriel was de voorbije drie seizoenen actief bij Essevee. Zulte Waregem haalde hem in januari 2024 weg bij APOEL Nicosia, waar hij ook zijn jeugdopleiding genoot en doorbrak in de A-kern. De Belgische club betaalde destijds zo’n 300.000 euro voor de rechtsbuiten.

In totaal kwam Gavriel 65 keer in actie voor Zulte Waregem. Daarin was hij goed voor negen doelpunten en twaalf assists. Vooral in de Challenger Pro League speelde hij een belangrijke rol. In het seizoen 2024/25 had hij een vaste basisplaats en kon hij zich meermaals tonen.

Wisselende rol bij Essevee

Afgelopen seizoen lag dat anders. Gavriel moest vaker tevreden zijn met een rol als invaller. Hij mocht zeven keer starten en viel veertien keer in. Een definitieve doorbraak op het hoogste niveau bleef daardoor uit.

Nu kiest hij voor een nieuw avontuur in Portugal. Bij Nacional heeft Gavriel zijn medische en fysieke testen al afgelegd. Vrijdag sluit hij aan bij de eerste training onder leiding van coach João Gião.

Nieuwe start op Madeira

Ook op internationaal vlak heeft Gavriel al ervaring. Hij is viervoudig international van Cyprus en maakte zijn debuut voor de nationale ploeg in oktober 2023. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 600.000 euro.

Voor Zulte Waregem komt er zo een einde aan het verhaal van Gavriel. De Cyprioot zoekt in Madeira meer speelminuten en een nieuwe start. Daar hoopt hij opnieuw een vaste waarde te worden en zijn carrière verder te lanceren.

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