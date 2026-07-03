WK-LIVE 3/7: KBVB wil ingrijpen rond Courtois
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Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
KBVB plant cruciaal gesprek met Thibaut Courtois
Thibaut Courtois denkt na over zijn toekomst bij de Rode Duivels. Volgens Het Nieuwsblad gaat de KBVB na het WK met de doelman rond de tafel zitten. Een afscheid is mogelijk, al hoopt de bond dat hij toch nog even doorgaat. (Lees meer)
Vandenbempt kan zich na WK-kraker niet meer inhouden: "Ik ben geschandaliseerd"
Kroatië is op een bijzonder pijnlijke manier uitgeschakeld op het WK. Een late gelijkmaker tegen Portugal werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd, tot frustratie van velen. Ook Peter Vandenbempt kon zijn ongenoegen achteraf moeilijk verbergen. (Lees meer)
Zwitserland maakt zonder pardon einde aan Algerijnse WK-droom
Zwitserland heeft zich geplaatst voor de achtste finales van dit WK door met 2-0 te winnen van Algerije. Het land stelde de zege al vroeg veilig in deze wedstrijd. (Lees meer)
Zwitserland maakt zonder pardon einde aan Algerijnse WK-droom
Zwitserland heeft zich geplaatst voor de achtste finales van dit WK door met 2-0 te winnen van Algerije. Het land stelde de zege al vroeg veilig in deze wedstrijd. (Lees meer)
Portugal overleeft thriller tegen Kroatië waarin VAR harten breekt
Portugal heeft zich na een knotsgek duel met Kroatië geplaatst voor de achtste finales van het WK. Cristiano Ronaldo scoorde eindelijk in de knock-outfase, Gonçalo Ramos werd de held en Kroatië zag een late gelijkmaker afgekeurd worden. (Lees meer)
Jeremy Doku op de bank? Dit wordt er de komende dagen van hem verwacht
Jeremy Doku is niet meer zeker van zijn basisplaats. De winger van Manchester City dreigt op de bank terecht te komen, want zijn prestaties zijn nog niet geweest wat ze moeten zijn. Al hangt het deze week helemaal van hemzelf af. (Lees meer)
Omstreden WK-regel zal niet in Europa worden gebruikt
De UEFA volgt de FIFA niet, en zal spelers die in haar competities volgend seizoen praten terwijl ze hun mond bedekken niet bestraffen. De Europese voetbalbond heeft daarentegen wel beslist om andere nieuwe regels van het WK 2026 in te voeren. (Lees meer)
Rudi Garcia moet één knoop doorhakken: dit werkt niet
Voetbal is soms ook durven toegeven dat iets niet werkt. Charles De Ketelaere heeft zich de voorbije weken volledig weggecijferd voor de ploeg. Hij liep kilometers, zette druk, hield ballen bij en liet ploegmaats beter spelen. Niemand kan hem een gebrek aan inzet verwijten. (Lees meer)
Hebben de Rode Duivels nu een probleem? Eentje vierde de stuntzege niet echt enthousiast mee
De ene wissel is de andere niet... In de krankzinnige match tegen Senegal kwamen twee totaal verschillende reacties op exact hetzelfde moment. Kevin De Bruyne en Jérémy Doku moesten allebei voor het uur gaan zitten. Alleen was de lichaamstaal van beide Rode Duivels niet dezelfde. (Lees meer)
Anderlecht houdt de adem in in aanloop naar Hammarby: nieuws over de blessure van Nathan De Cat
Onder leiding van de Portugees Vitor Bruno is de voorbereiding bij Anderlecht niet gestart onder de beste omstandigheden. De Brusselaars zagen al vroeg in de voorbereiding drie spelers uitvallen met blessures tijdens de eerste trainingen. (Lees meer)
"We hebben vandaag de wereldkampioen gezien"
Oostenrijk was geen partij voor Spanje en ging met duidelijke 3-0-cijfers onderuit. Bondscoach Ralf Rangnick stak na afloop zijn bewondering voor La Roja niet onder stoelen of banken. De Duitser ziet in de Spanjaarden zelfs de grootste kandidaat om de wereldtitel te veroveren. (Lees meer)
Spanje bij topfavorieten eindwinst WK: ze hebben zelfs een scorende spits nu
Spanje heeft zonder problemen de achtste finales van het WK bereikt. La Roja rekende met duidelijke 3-0-cijfers af met Oostenrijk en had aan een uitblinkende Mikel Oyarzabal opnieuw zijn grote man. (Lees meer)
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