WK-LIVE 3/7: KBVB wil ingrijpen rond Courtois

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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WK-LIVE 3/7: KBVB wil ingrijpen rond Courtois
Foto: © photonews
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Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.

KBVB plant cruciaal gesprek met Thibaut Courtois

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Onder leiding van de Portugees Vitor Bruno is de voorbereiding bij Anderlecht niet gestart onder de beste omstandigheden. De Brusselaars zagen al vroeg in de voorbereiding drie spelers uitvallen met blessures tijdens de eerste trainingen. (Lees meer)

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Spanje heeft zonder problemen de achtste finales van het WK bereikt. La Roja rekende met duidelijke 3-0-cijfers af met Oostenrijk en had aan een uitblinkende Mikel Oyarzabal opnieuw zijn grote man. (Lees meer)

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