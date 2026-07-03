Real Madrid maakt een einde aan de geruchten: Enzo Fernández trekt niet naar Real Madrid

Real Madrid maakt een einde aan de geruchten: Enzo Fernández trekt niet naar Real Madrid
Foto: © photonews
Word fan van België! 2655

Real Madrid wilde een einde maken aan de geruchten rond een transfer van Enzo Fernández. De Madrileense club stelt dat ze niet in gesprek is met Chelsea om de Argentijnse middenvelder aan te trekken en benadrukt dat er geen enkele stap werd ondernomen, direct of indirect.

Enzo Fernández zal dus niet naar Real Madrid vertrekken. De middenvelder ligt momenteel nog tot 30 juni 2032 onder contract bij Chelsea en werd de voorbije dagen gelinkt aan een overstap naar de Spaanse grootmacht, maar die berichten blijken onjuist te zijn.

De Argentijnse international is momenteel volledig gefocust op het WK met Argentinië. Als wereldkampioen is hij een onmisbare schakel in het elftal. Vertrekt hij deze zomer alsnog bij Chelsea? Dat blijft mogelijk, aangezien meerdere Europese topclubs zijn situatie op de voet volgen. Eén ding is echter zeker: hij trekt niet naar Real Madrid.

Het communiqué van Real Madrid

Naar aanleiding van de berichten en uitspraken die de afgelopen dagen zijn verschenen over de vermeende interesse van Real Madrid CF in Enzo Fernández, wil de club duidelijk maken dat zij geen enkele stap heeft ondernomen – noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks – om de speler aan te trekken. Bovendien is de club ook niet van plan een dergelijke transfer na te streven.

Real Madrid wil zijn grootste respect uitspreken voor Enzo Fernández, een uitstekende voetballer wiens carrière en kwaliteiten algemeen worden erkend, evenals voor Chelsea FC, een club waarmee het uitstekende institutionele relaties onderhoudt.

Juist uit respect voor een club als Chelsea FC en in overeenstemming met de principes van institutionele loyaliteit die Real Madrid altijd heeft gehanteerd, acht de club het noodzakelijk om deze ongegronde speculaties, die volledig onwaar zijn, categorisch te ontkennen.

Real Madrid betreurt dat, ondanks de duidelijkheid van de feiten en het uitblijven van enige actie van de club, er nog steeds informatie wordt verspreid die niet met de werkelijkheid overeenkomt. Dergelijke berichten zorgen alleen maar voor verwarring onder de supporters en berokkenen de betrokken clubs en personen onnodige schade.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Zlatan Ibrahimovic

Meer nieuws

Naar het voorbeeld van... Kaapverdië? Rudi Garcia krijgt tips over hoe Rode Duivels Spanje kunnen kloppen

Naar het voorbeeld van... Kaapverdië? Rudi Garcia krijgt tips over hoe Rode Duivels Spanje kunnen kloppen

23:30
KBVB zet punt achter juridische strijd met FIFA na zaak-Balogun: wel duidelijke boodschap naar wereldbond

KBVB zet punt achter juridische strijd met FIFA na zaak-Balogun: wel duidelijke boodschap naar wereldbond

22:45
2
"Deze wedstrijd was vervalst" - FIFA krijgt weer zware aantijgingen na Egypte-Argentinië

"Deze wedstrijd was vervalst" - FIFA krijgt weer zware aantijgingen na Egypte-Argentinië

22:12
3
WK-LIVE 7/7: Argentinië zorgt voor onwaarschijnlijke ommekeer en knikkert Egypte uit het toernooi

WK-LIVE 7/7: Argentinië zorgt voor onwaarschijnlijke ommekeer en knikkert Egypte uit het toernooi

20:19
2
Het héél harde verdict is bevestigd: Amadou Onana staat voor een héél lang én zwaar revalidatieproces

Het héél harde verdict is bevestigd: Amadou Onana staat voor een héél lang én zwaar revalidatieproces

20:20
'Club Brugge legt zes miljoen euro op tafel en heeft eerste zomertransfer beet'

'Club Brugge legt zes miljoen euro op tafel en heeft eerste zomertransfer beet'

22:30
Folarin Balogun reageert zelf op de hele heisa rond zijn persoon en de Amerikaan neemt geen blad voor de mond

Folarin Balogun reageert zelf op de hele heisa rond zijn persoon en de Amerikaan neemt geen blad voor de mond

19:20
4
Breekt Antoine Sibierski meteen het paars-witte transferrecord? 'Anderlecht gaat héél ver voor deze aanvaller'

Breekt Antoine Sibierski meteen het paars-witte transferrecord? 'Anderlecht gaat héél ver voor deze aanvaller'

22:00
Gewezen Rode Duivel haalt uit: "Flinke kaakslag voor verziekers Trump en Infantino"

Gewezen Rode Duivel haalt uit: "Flinke kaakslag voor verziekers Trump en Infantino"

19:00
OFFICIEEL: Roberto Martinez heeft een beslissing genomen over zijn toekomst

OFFICIEEL: Roberto Martinez heeft een beslissing genomen over zijn toekomst

20:40
2
300 miljoen euro voor de ene, 200 miljoen euro voor de andere: 'Real Madrid bereidt héél grote slag voor'

300 miljoen euro voor de ene, 200 miljoen euro voor de andere: 'Real Madrid bereidt héél grote slag voor'

21:30
1
La Gazzetta dello Sport weet: 'Drie Franse traditieclubs én één Premier League-club bieden Openda uitweg '

La Gazzetta dello Sport weet: 'Drie Franse traditieclubs én één Premier League-club bieden Openda uitweg '

21:00
Waarom we Spanje (niet) over de knie leggen Analyse

Waarom we Spanje (niet) over de knie leggen

17:30
Rode Duivels boeken dubbele winst na zege tegen VS: Nederland moet eraan geloven - Infantino reageert

Rode Duivels boeken dubbele winst na zege tegen VS: Nederland moet eraan geloven - Infantino reageert

17:45
2
BREAKING: Nicky Hayen vertrekt bij KRC Genk en gaat bij Burnley aan de slag

BREAKING: Nicky Hayen vertrekt bij KRC Genk en gaat bij Burnley aan de slag

20:00
6
Dossier-De Cat loopt niét zoals Anderlecht het wil: Dit Duits bod ligt momenteel op tafel

Dossier-De Cat loopt niét zoals Anderlecht het wil: Dit Duits bod ligt momenteel op tafel

19:40
9
Amadou Onana kampt met een zware blessure

Amadou Onana kampt met een zware blessure

15:30
3
Jeugdspeler Oostende, Beerschot, OH Leuven en STVV kiest voor Westerlo

Jeugdspeler Oostende, Beerschot, OH Leuven en STVV kiest voor Westerlo

18:20
Officieel: Olivier Renard heeft een nieuwe job

Officieel: Olivier Renard heeft een nieuwe job

18:00
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 07/07: Thoelen - Nozawa - Devalckeneer

Transfernieuws en Transfergeruchten 07/07: Thoelen - Nozawa - Devalckeneer

17:00
DONE DEAL: Antwerp hakt knoop door over doelman

DONE DEAL: Antwerp hakt knoop door over doelman

17:00
35
OFFICIEEL: Club Brugge pak rijker, maar topspeler armer

OFFICIEEL: Club Brugge pak rijker, maar topspeler armer

16:30
27
Alarmfase rood in Genk: Hayen in de kijker voor blitztransfer; Karetsas aangeboden

Alarmfase rood in Genk: Hayen in de kijker voor blitztransfer; Karetsas aangeboden

16:00
10
Mogen de Rode Duivels en fans nu blij zijn? Sonck meteen vurig

Mogen de Rode Duivels en fans nu blij zijn? Sonck meteen vurig

13:30
11
Vandenbempt ziet plots kansen voor Rode Duivels tegen Spanje

Vandenbempt ziet plots kansen voor Rode Duivels tegen Spanje

12:30
4
Meevaller: ex-speler Lokeren, Beerschot, Beveren en Lierse uit coma

Meevaller: ex-speler Lokeren, Beerschot, Beveren en Lierse uit coma

15:00
24
Hoe Romelu Lukaku geschiedenis schreef op het WK tegen de VS

Hoe Romelu Lukaku geschiedenis schreef op het WK tegen de VS

12:00
17
Afgeschreven Rode Duivels? Derde kwartfinale in 12 jaar! Commentaar

Afgeschreven Rode Duivels? Derde kwartfinale in 12 jaar!

11:30
15
DONE DEAL: Dender verrast en pikt versterking op bij Valencia

DONE DEAL: Dender verrast en pikt versterking op bij Valencia

14:00
Buitenlandse lyrisch voor Rode Duivels en met stevige prik richting Trump

Buitenlandse lyrisch voor Rode Duivels en met stevige prik richting Trump

11:00
Wat leefde in België? Balogun en de zoektocht (letterlijk) naar grote schermen

Wat leefde in België? Balogun en de zoektocht (letterlijk) naar grote schermen

10:30
Stef Wils heeft na Royal Antwerp FC opvallende nieuwe opdracht beet

Stef Wils heeft na Royal Antwerp FC opvallende nieuwe opdracht beet

13:00
Duizenden en duizenden volgers: knappe Franse is fan van Rode Duivel(s) De derde helft

Duizenden en duizenden volgers: knappe Franse is fan van Rode Duivel(s)

10:00
3
Diego Moreira neemt de Verenigde Staten op de korrel

Diego Moreira neemt de Verenigde Staten op de korrel

09:30
Gek of geniaal? Garcia bewijst andermaal het grote gelijk

Gek of geniaal? Garcia bewijst andermaal het grote gelijk

08:30
8
Rudi Garcia verklaart opvallende keuzes na stuntzege Reactie

Rudi Garcia verklaart opvallende keuzes na stuntzege

08:00
8

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 1/8 Finales
Canada Canada 0-3 Marokko Marokko
Paraguay Paraguay 0-1 Frankrijk Frankrijk
Brazilië Brazilië 1-2 Noorwegen Noorwegen
Mexico Mexico 2-3 Engeland Engeland
Portugal Portugal 0-1 Spanje Spanje
Verenigde Staten Verenigde Staten 1-4 België België
Argentinië Argentinië 3-2 Egypte Egypte
Zwitserland Zwitserland 0-0 Colombia Colombia

Nieuwste reacties

creve creve over Folarin Balogun reageert zelf op de hele heisa rond zijn persoon en de Amerikaan neemt geen blad voor de mond Tofke Tofke over KBVB zet punt achter juridische strijd met FIFA na zaak-Balogun: wel duidelijke boodschap naar wereldbond Borak Borak over Dossier-De Cat loopt niét zoals Anderlecht het wil: Dit Duits bod ligt momenteel op tafel Venom#13 Venom#13 over BREAKING: Nicky Hayen vertrekt bij KRC Genk en gaat bij Burnley aan de slag Swakke25 Swakke25 over OFFICIEEL: Roberto Martinez heeft een beslissing genomen over zijn toekomst Venom#13 Venom#13 over Argentinië - Egypte: 3-2 Boktor Boktor over "Deze wedstrijd was vervalst" - FIFA krijgt weer zware aantijgingen na Egypte-Argentinië Eldonte Eldonte over Hoe Romelu Lukaku geschiedenis schreef op het WK tegen de VS Meut Meut over De Ketelaere na de kritiek nu de held en ook meteen in de geschiedenisboeken: "Nee, dat wist ik niet" Real09 Real09 over 300 miljoen euro voor de ene, 200 miljoen euro voor de andere: 'Real Madrid bereidt héél grote slag voor' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved