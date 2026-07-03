Real Madrid maakt een einde aan de geruchten: Enzo Fernández trekt niet naar Real Madrid

Real Madrid wilde een einde maken aan de geruchten rond een transfer van Enzo Fernández. De Madrileense club stelt dat ze niet in gesprek is met Chelsea om de Argentijnse middenvelder aan te trekken en benadrukt dat er geen enkele stap werd ondernomen, direct of indirect.

Enzo Fernández zal dus niet naar Real Madrid vertrekken. De middenvelder ligt momenteel nog tot 30 juni 2032 onder contract bij Chelsea en werd de voorbije dagen gelinkt aan een overstap naar de Spaanse grootmacht, maar die berichten blijken onjuist te zijn.

De Argentijnse international is momenteel volledig gefocust op het WK met Argentinië. Als wereldkampioen is hij een onmisbare schakel in het elftal. Vertrekt hij deze zomer alsnog bij Chelsea? Dat blijft mogelijk, aangezien meerdere Europese topclubs zijn situatie op de voet volgen. Eén ding is echter zeker: hij trekt niet naar Real Madrid.

Naar aanleiding van de berichten en uitspraken die de afgelopen dagen zijn verschenen over de vermeende interesse van Real Madrid CF in Enzo Fernández, wil de club duidelijk maken dat zij geen enkele stap heeft ondernomen – noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks – om de speler aan te trekken. Bovendien is de club ook niet van plan een dergelijke transfer na te streven.

Real Madrid wil zijn grootste respect uitspreken voor Enzo Fernández, een uitstekende voetballer wiens carrière en kwaliteiten algemeen worden erkend, evenals voor Chelsea FC, een club waarmee het uitstekende institutionele relaties onderhoudt.

Juist uit respect voor een club als Chelsea FC en in overeenstemming met de principes van institutionele loyaliteit die Real Madrid altijd heeft gehanteerd, acht de club het noodzakelijk om deze ongegronde speculaties, die volledig onwaar zijn, categorisch te ontkennen.





Real Madrid betreurt dat, ondanks de duidelijkheid van de feiten en het uitblijven van enige actie van de club, er nog steeds informatie wordt verspreid die niet met de werkelijkheid overeenkomt. Dergelijke berichten zorgen alleen maar voor verwarring onder de supporters en berokkenen de betrokken clubs en personen onnodige schade.