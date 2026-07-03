Zelfs België-VS verandert niets aan opvallende keuze van Trump

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Zelfs België-VS verandert niets aan opvallende keuze van Trump
Foto: © photonews
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Geen verrassing: ook al spelen de VS maandag een erg belangrijke achtste finale tegen België, Donald Trump zal niet aanwezig zijn in het Lumen Field in Seattle.

Hij is de grote afwezige op dit WK 2026, terwijl velen dachten dat hij van de gelegenheid zou gebruikmaken om zich zoveel mogelijk te tonen: Donald Trump heeft tot nu toe nog geen enkele wedstrijd van het toernooi bijgewoond. Zelfs niet de openingswedstrijd van het Amerikaanse team, op 12 juni in Los Angeles.

Natuurlijk is de president van de Verenigde Staten een drukbezet man, met onder meer een oorlog in Iran op zijn bord. Maar Donald Trump vond tijdens dit WK wel de tijd om, nog voor de start van het toernooi, de NBA-finals tussen de New York Knicks en de San Antonio Spurs bij te wonen, en hij organiseerde op 14 juni een UFC-evenement op het gazon van het Witte Huis (een historische primeur, fel bekritiseerd).

Geen Trump in Seattle

Maar ondanks zijn vermeende vriendschap met Gianni Infantino, en diens verwoede pogingen om de regering-Trump te behagen, is de 47e president van de Verenigde Staten nog niet in een stadion opgedoken. Deze maandag kan hét moment worden: de VS nemen het op tegen België, en zijn geen favoriet.

Trump et Infantino

Maar volgens de Seattle Times en andere lokale media heeft de regio laten weten dat er op 6 juli geen officieel bezoek gepland staat in Seattle, hoewel de stad zich daar wel op voorbereidde. Uiteraard zou er bij zo’n bezoek een enorm veiligheidsapparaat worden opgezet.

The Telegraph meldde aan het begin van het toernooi dat Trump van plan was zich alleen te tonen als Team USA de halve finales zou halen, en om op 19 juli de trofee aan de winnaar uit te reiken.

Dat deze potentieel historische match voor de VS in Seattle wordt gespeeld, heeft ongetwijfeld meegespeeld in die verrassende beslissing. De relaties tussen Donald Trump en de Westkust zijn namelijk gespannen: zo vonden in Los Angeles enkele van de felste anti-ICE-protesten van het land plaats. De openingswedstrijd van de VS was in het SoFi Stadium: Donald Trump zou daar allerminst als held zijn onthaald.

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