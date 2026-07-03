Opnieuw contractnieuws bij Antwerp, flankaanvaller zet handtekening: "Vaste waarde worden bij Rode Duivels"

Ondanks de onzekere situatie van de club kan Antwerp toch wel wat contractnieuws presenteren. Het zet hiervoor ook in op eigen talent: de amper 15-jarige Ryan Vermeersch heeft een eerste profcontract getekend.

Dat laat Antwerp weten via de officiële kanalen. Antwerp omschrijft Vermeersch als een rechtsvoetige flankaanvaller. Ryan speelt sinds zijn achtste voor stamnummer 1 en maakte als 15-jarige het afgelopen seizoen al zijn eerste minuten bij de U18. Dat is blijkbaar voldoende geweest om de club ervan te overtuigen dat hij een mooie toekomst heeft.

Het ondertekenen van een eerste profcontract is toch een volgende grote stap voor een jongen van die leeftijd. "Ik ben ontzettend blij en trots dat ik mijn eerste profcontract bij Antwerp getekend heb", reageert Vermeersch. Dit is echt een kinderdroom die uitkomt. Ik ben mijn ouders, de academy director van RAFC, al mijn trainers en physical coaches dankbaar."

Antwerp-talent kan voetbal goed combineren met studies

Een dankwoord aan alle trainers die in hem geloofd hebben en hem in deze situatie brachten, is op zijn plaats. Daarnaast bedankt Vermeersch ook de mensen van de topsportschool. Dankzij hen heeft hij voetbal altijd goed kunnen combineren met zijn studies. Desalniettemin wordt het nu zeker een doel om het in het voetbal te kunnen maken.

Ryan Vermeersch (15) tekent zijn eerste profcontract bij stamnummer 1! 🤝🔴⚪



De rechtsvoetige flankaanvaller speelt sinds zijn achtste voor Rood-Wit en maakte afgelopen seizoen zijn eerste minuten bij onze U18. ✊ pic.twitter.com/cymiPLBNWv — Royal Antwerp FC (@official_rafc) July 3, 2026

"Mijn grote ambitie is om me elke dag te blijven ontwikkelen, zo snel mogelijk mijn debuut te maken op de Bosuil en een vaste waarde te worden bij de Rode Duivels", klinkt het enorm ambitieus. Op de flanken zijn er immers bij de huidige nationale ploeg al wel aardig wat opties. Laat ons zeggen dat Vermeersch hard in zichzelf gelooft met het oog op de lange termijn.





In nieuw seizoen bij de U18 van Antwerp

"Stap voor stap hogerop komen, dat is het doel. Ik kijk nu al enorm uit naar volgend seizoen bij de U18." Het besef is dus echt wel aanwezig dat hij zich eerst nog moet bewijzen tussen zijn generatiegenoten. Wat de eerste ploeg betreft kondigde Antwerp onlangs nog de contractverlenging van Christopher Scott aan.