🎥 Nederlanders lachen zich een breuk met 'emotionele' Filip Joos: "Hij was er helemaal klaar mee"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, voetbaljournalist
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🎥 Nederlanders lachen zich een breuk met 'emotionele' Filip Joos: "Hij was er helemaal klaar mee"
Foto: © photonews
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Het was zelfs voor Filip Joos niet eenvoudig om de emoties in bedwang te houden tijdens België-Senegal. In Nederland vonden ze dat hij nogal emotioneel reageerde op alle bizarre ontwikkelingen in de zestiende finale van de Rode Duivels.

In de nabeschouwing van België-Senegal op ESPN Nederland ging het opvallend vaak over 'de commentator'. Daarmee werd telkens verwezen naar Filip Joos, die de wedstrijd voor de VRT van commentaar voorzag. Enkele uitspraken van hem sprongen in het oog. Na het akkefietje tussen Trossard en Tielemans zei hij: "Dit is de grafsteen op onze wereldbeker."

Kees Kwakman, voormalig speler van onder meer Volendam, NAC en Groningen, merkte op dat Joos op dat moment alle vertrouwen in een goede afloop verloor. "'t Is gedaan', zei hij." Daarnaast waren er de opvallende wissels van Rudi Garcia. De bondscoach haalde sterspelers Doku en De Bruyne verrassend vroeg naar de kant.

Joos had geen vertrouwen in vervangingen Garcia

"De commentator had er geen fiducie (vertrouwen, red.) in. Hij zat iets te hoog in de emotie." De meest uitgesproken uitbarsting moest toen nog komen. "Later werd De Cuyper er nog uitgehaald, al heel het WK de beste man bij België", merkte Bram van Polen, voormalig speler van PEC Zwolle, op. Het onbegrip bij Joos was compleet.

"Niet te begrijpen! Niet te begrijpen", fulmineerde Joos. "Hij was er helemaal klaar mee", concludeerde Kwakman. Ook viel op dat Joos zich al vroeg in de wedstrijd leek neer te leggen bij een mogelijke Belgische uitschakeling. "Ik moet weer aan die commentator denken. Die zei in de 72e minuut al: dan wordt het Senegal tegen de Verenigde Staten", aldus van Polen.

Twijfels over strafschop Rode Duivels

"'Of Bosnië', zei die nog wel", merkte Kwakman op. Ook de strafschop na de overtreding op Tielemans kwam ter sprake. In Nederland vonden ze het eerder geen strafschop. "Zelfs de Belgische commentator begon te twijfelen. Die zei: 'Neen, het is geen penalty'." Joos vond dat Tielemans zo Nederland ook toonde hoe een elfmeter genomen moet worden.

Achteraf deelde Wesley Sonck in de Sporza-studio eveneens een prikje uit aan de noorderburen. "Bij ons zei iemand achter de schermen ook dat wij er nog wat van kunnen leren. Er zit nog een stukje frustratie bij de mensen. Wij dachten ook onmiddellijk: zo schiet je 'm in." Oranje miste drie penalty's in de strafschoppenreeks tegen Marokko.

Vandenbempt uit zijn dak na Belgische comeback

Het commentaar van Filip Joos is dus niet onopgemerkt gebleven. Op de radio liet Peter Vandenbempt zich volledig gaan. "Het is niet te geloven! België verrijst uit de doden. Dit hou je niet voor mogelijk", schreeuwde hij na de 2-2 van Tielemans. Na de 3-2 klonk het: "Het wonder is geschied, het is een mirakel." Vandenbempt gaf achteraf ook zijn mening over de keuzes van Garcia.

Het is nu al uitkijken naar het commentaar in de nacht van maandag op dinsdag, wanneer België en de Verenigde Staten om 02.00 uur Belgische tijd aan hun achtste finale beginnen. Het zou verrassend zijn als die wedstrijd net zo’n emotionele rollercoaster wordt als het duel met Senegal, maar ongetwijfeld zullen er opnieuw genoeg momenten zijn waarop de commentatoren intens meeleven.

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