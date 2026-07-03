Rondje buitenland: goed nieuws voor Senne Lammens en Vincent Kompany, nieuwe coach voor Ronaldo

In de marge van het WK is er heel wat aan de gang in clubverband. Voor Senne Lammens en Vincent Kompany was er in die optiek belangrijk nieuws. Lammens moet zich geen zorgen maken over wat een potentiële concurrent had kunnen zijn. Kompany mocht een nieuwkomer verwelkomen.

Manchester United heeft nieuws over André Onana, de Kameroense doelman die vorig seizoen al werd uitgeleend aan het Turkse Trabzonspor. Lammens kan min of meer als de opvolger van Onana bekeken worden in Manchester. Beide keepers worden dit seizoen ook geen concurrenten. Onana wordt opnieuw uitgeleend aan Trabzonspor.

🗣️ Nene Brown: "𝘋𝘪𝘦 𝘊𝘩𝘢𝘯𝘤𝘦, 𝘧𝘶̈𝘳 𝘥𝘪𝘦𝘴𝘦𝘯 𝘊𝘭𝘶𝘣 𝘻𝘶 𝘴𝘱𝘪𝘦𝘭𝘦𝘯, 𝘣𝘦𝘥𝘦𝘶𝘵𝘦𝘵 𝘮𝘪𝘳 𝘶𝘯𝘨𝘭𝘢𝘶𝘣𝘭𝘪𝘤𝘩 𝘷𝘪𝘦𝘭 𝘶𝘯𝘥 𝘦𝘳𝘧𝘶̈𝘭𝘭𝘵 𝘮𝘪𝘤𝘩 𝘮𝘪𝘵 𝘚𝘵𝘰𝘭𝘻. 𝘡𝘶𝘥𝘦𝘮 𝘬𝘰𝘮𝘮𝘦 𝘪𝘤𝘩 𝘢𝘶𝘴 𝘉𝘢𝘺𝘦𝘳𝘯, 𝘸𝘢𝘴 𝘦𝘴 𝘯𝘰𝘤𝘩… pic.twitter.com/rvMeAik26M — FC Bayern München (@FCBayern) July 3, 2026

Bayern München heeft de komst van Nathaniel Brown aangekondigd. De Duitse linksachter sloeg op het WK bij momenten zeker geen slecht figuur, maar als collectief ging het veel minder goed. Duitsland ging er verrassend uit in de zestiende finales. In clubverband kan Brown op zoek naar meer succes. Bayern legde 50 miljoen euro op tafel om hem weg te halen bij Frankfurt: Kompany wordt op zijn wenken bediend.

Aké van Man City naar Fenerbahçe

Een uitgaande transfer is dan weer een feit bij Manchester City, de ex-club van Kompany. Man City ziet Nathan Aké na zes jaar vertrekken. City had in 2020 nog ruim 45 miljoen euro voor hem betaald aan Bournemouth. Het verhaal van de Nederlandse verdediger in Manchester is nu ten einde: Aké verlaat Engeland voor het Turkse Fenerbahçe.

It's official: ✍️

Mr. Ange Postecoglou is the new Head Coach of @AlNassrFC 💛

He signed a contract for 2 seasons.



Welcome, Gaffer! 🧠 pic.twitter.com/LEStlTdnQy



— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 3, 2026

Daarnaast is er ook opvallend trainernieuws. Ange Postecoglou, voormalig manager van Tottenham en Nottingham, is de nieuwe trainer van Al-Nassr. Hij heeft een contract getekend om twee jaar hoofdtrainer te worden van de Saoedische club. Zo zal hij onder meer Cristiano Ronaldo onder zijn hoede krijgen na afloop van het WK.

Steeds meer transfernieuws

Het is duidelijk dat de transfermolen steeds meer op gang komt. Dat zal ook alleen maar toenemen naarmate het WK voetbal in VS, Canada en Mexico verder vordert of zelfs wanneer het WK binnen ruim twee weken achter de rug is. Na de uitschakelingen van hun nationale ploegen konden bijvoorbeeld Aké en Brown hun transfer al afronden.