Niet alleen transfers: KRC Genk kondigt grote vernieuwingen aan

Brandon Morren
Brandon Morren, clubwatcher Genk
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Niet alleen transfers: KRC Genk kondigt grote vernieuwingen aan
Foto: © photonews
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KRC Genk wil deze zomer op meerdere vlakken vernieuwen. Niet alleen de spelerskern en omkadering krijgen aandacht, ook de stadionbeleving, clubuitstraling en trainingsinfrastructuur worden aangepakt. Blauw-wit bouwt zo verder aan de toekomst.

KRC Genk werkt deze zomer niet alleen aan zijn spelerskern. De Limburgers willen ook naast het veld stappen vooruit zetten en kondigen verschillende vernieuwingen aan rond de Cegeka Arena, de clubidentiteit en de sportieve infrastructuur. Dat deed de club via een communiqué op de clubwebsite.

Genk investeert in stadionbeleving

Een van de opvallendste veranderingen komt er in het stadion. In september laat Genk, in samenwerking met BrightBoard, een nieuwe LED-ring installeren op de tweede ring van de Cegeka Arena. Die moet zorgen voor 320 meter extra beleving langs de zuid-, noord- en westkant van het stadion.

Via die nieuwe LED-ring wil Genk tijdens wedstrijden meer informatie en sfeer brengen. Denk aan doelpunten, wissels, wedstrijdinfo en boodschappen richting de supporters. De club wil op die manier de emotie in het stadion nog sterker ondersteunen.

Frissere uitstraling voor de club

Daarnaast heeft Genk ook zijn visuele stijl opgefrist. De club spreekt zelf over frissere kleuren, grotere contrasten en een strakkere uitstraling. Daarmee wil blauw-wit zijn imago als toekomstgerichte club verder versterken, zonder de herkenbare identiteit los te laten.

Ook sportief beweegt er heel wat. Eerder werd de performanceafdeling al vernieuwd en met Jeppe Erenbjerg haalde Genk deze zomer ook een nieuwe speler naar Limburg. "Een speler die meer meebrengt dan statistieken alleen. Maturiteit. Mentaliteit. Kortom een waardevolle toevoeging aan de kleedkamer van Nicky Hayen", klinkt het bij de club zelf.

A-kern krijgt nieuw trainingscomplex in het najaar

In het najaar volgt nog een belangrijke stap. Dan verhuist de A-kern naar het nieuwe H.Essers Training Center. Dat moderne trainingscomplex moet de spelers betere omstandigheden bieden om dagelijks te werken aan hun ontwikkeling.

Genk bouwt zo op verschillende niveaus aan de toekomst. De club wil opnieuw groeien op het veld, maar tegelijk ook de stadionervaring, uitstraling en omkadering naar een hoger niveau tillen.

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