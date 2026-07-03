Jonas De Roeck ontslagen: Club Brugge haalt voormalige assistent van Kompany en Guardiola

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Jonas De Roeck ontslagen: Club Brugge haalt voormalige assistent van Kompany en Guardiola
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Club Brugge heeft een nieuwe coach voor Club NXT aangesteld. Piet Cremers neemt de U23-ploeg onder zijn hoede en brengt ervaring mee van onder meer Manchester City, Burnley en de nationale ploeg van Wales. Jonas De Roeck vertrekt na één seizoen.

Club Brugge heeft een nieuwe hoofdtrainer gevonden voor Club NXT. Piet Cremers neemt de leiding over de U23-ploeg en krijgt de opdracht om de ontwikkeling van de grootste talenten van blauw-zwart verder te begeleiden. Jonas De Roeck verlaat de club na één seizoen. Dat laat Club weten via zijn officiële kanalen.

Cremers neemt Club NXT over

Met Cremers kiest Club Brugge voor een coach met een opvallend internationaal parcours. De 31-jarige Nederlander was recent nog assistent-bondscoach van Wales, maar werkte de voorbije jaren ook bij verschillende clubs in Engeland en Nederland. Zo deed hij ervaring op bij onder meer Excelsior, NAC Breda, Brentford en Burnley.

Op zijn cv springt vooral zijn periode bij Manchester City in het oog. Daar was hij actief als Head of Performance Analysis & Insights en werkte hij nauw samen met Pep Guardiola. Later maakte hij ook deel uit van de technische staf van Vincent Kompany bij Burnley als assistent-trainer.

Met die achtergrond hoopt Club NXT een volgende stap te zetten in de opleiding van jonge spelers. De Bruggelingen willen de doorstroming richting de A-kern verder optimaliseren en zien in Cremers de juiste man om dat proces te begeleiden. Zijn ervaring met talentontwikkeling en datagedreven werken speelde een belangrijke rol in de keuze.

Cremers kijkt zelf uit naar zijn nieuwe uitdaging. "Ik ben trots om bij Club NXT aan de slag te gaan. De duidelijke voetbalvisie van Club Brugge en de focus op de ontwikkeling van talent sluiten perfect aan bij mijn manier van werken", reageerde hij via de clubkanalen.

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De Nederlander wil een omgeving creëren waarin jonge spelers zich maximaal kunnen ontwikkelen en klaar worden gestoomd voor het eerste elftal. Op 8 juli leidt hij zijn eerste training.

De Roeck verlaat blauw-zwart

Met de komst van Cremers komt er tegelijk een einde aan het verhaal van Jonas De Roeck bij Club NXT. Club Brugge bedankte de 46-jarige trainer voor zijn inzet en wenste hem veel succes in het verdere verloop van zijn carrière.

Het voorbije seizoen verliep voor Club NXT erg moeizaam. De beloftenploeg kende weinig regelmaat en vond in de Challenger Pro League nooit echt de juiste stabiliteit. De Roeck stapte in oktober 2025 en probeerde de ploeg opnieuw structuur te geven, maar de resultaten bleven te wisselvallig. In 24 wedstrijden haalde hij gemiddeld 0,75 punt per match.

Voor een opleidingsteam zijn prestaties niet het enige criterium, maar Club Brugge wil duidelijk een nieuwe impuls geven aan de werking. Met Cremers kiest blauw-zwart voor een profiel dat sterk inzet op ontwikkeling, analyse en doorstroming. De club hoopt zo jonge spelers sneller klaar te stomen voor het hoogste niveau. Daarmee wil Club NXT niet alleen beter presteren in de Challenger Pro League, maar vooral opnieuw een echte springplank worden voor talenten richting de A-kern.

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