UPDATE: Belg gaat van start in prestigieuze functie bij Arsenal

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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UPDATE: Belg gaat van start in prestigieuze functie bij Arsenal
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Arsenal is zich aan het wapenen richting de toekomst. Daartoe gaan ze nu ook aan de slag met een nieuwe sterke man. Die werd een paar maanden geleden ook nog genoemd bij Anderlecht en Pascal De Maesschalck heeft ook ervaring bij Club Brugge.

Kevin Vanbuggenhout

De Maesschalck officieel bij Arsenal aan de slag

Wat in de lucht hing, is nu officieel: de Belg Pascal De Maesschalck is de nieuwe Academy Director van Arsenal. Hij volgt ex-speler Per Mertesacker op. De Duitser verliet de club eind vorig seizoen na acht jaar in deze rol. Arsenal verwelkomt De Maesschalck alvast op de officiële webstek en sociale media.

"Pascal brengt aanzienlijk wat ervaring met zich mee van bij de meest toonaangevende clubs in Europa en heeft een uitstekend bilan wat het ontwikkelen van jeugd betreft", zegt sportief directeur Andrea Berta. "We blijven jonge spelers ontwikkelen en opkomend talent herkennen om bij Arsenal een weg naar het profvoetbal te kunnen uitstippelen."

Aernout Van Lindt

Pascal De Maesschalck komt steeds dichter bij Arsenal

De deal tussen Arsenal en Pascal De Maesschalck lijkt dichterbij te komen, weet Het Nieuwsbad. Pascal De Maesschalck gaat meer dan waarschijnlijk dus aan de slag als Academy manager van Champions League-finalist Arsenal FC. Hij zou er vanaf begin augustus 2026 zijn nieuwe job kunnen gaan uitvoeren. 

Bij Arsenal moet De Maesschalck de continuïteit en instroom van jongeren richting het A-elftal garanderen. The Gunners zagen vanuit de jeugdopleiding onder meer Bukayo Saka, Myles Lewis- Skelly, Ethan Nwaneri en recent nog Max Dowman doorstromen. Na het vertrek van Per Mertesacker, acht jaar lang hoofd jeugdopleiding bij Arsenal, gaat De Maesschalck begin augustus aan de slag in diezelfde functie bij de Gunners. 

Arsenal is zich aan het wapenen richting de toekomst. Daartoe gaan ze nu ook aan de slag met een nieuwe sterke man. Die werd een paar maanden geleden ook nog genoemd bij Anderlecht en Pascal De Maesschalck heeft ook ervaring bij Club Brugge.

Pascal De Maesschalck heeft al veel ervaring opgedaan bij diverse clubs. Hij was al actief bij AS Monaco en bij Club Brugge en is momenteel Sportief Directeur bij Straatsburg. Maar daar zou wel eens verandering in kunnen gaan komen.

Arsenal zou namelijk hebben aangeklopt om hem in huis te halen. Dat weet The Athletic te melden. Zij spreken over een gesprek dat er ondertussen al zou zijn geweest tussen de man en The Gunners. Rest de vraag hoe serieus het de club van Trossard en co is gesteld om hem in huis te halen.

Arsenal wil Pascal De Maesschalck in huis halen

Enkele maanden geleden werd zijn naam ook al eens gelinkt aan RSC Anderlecht, maar daar werd Antoine Sibierski gekozen als de sportieve baas. Aan Arsenal om wél toe te slaan en hem zo los te weken bij Straatsburg. 


Pascal De Maesschalck is een man van vele oorlogen en lijkt nu dus mogelijk op weg naar een absolute topclub. In het verleden hielp hij al mee om van Club Brugge een club te maken die ook Europees mee kan spelen. Wat kan hij nu bij Arsenal doen?

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