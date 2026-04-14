Binnenkort nog meer doelpunten met een Brits randje? 'Kompany wil deze aanvaller naar Bayern München halen'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Kleuren de doelpunten van Bayern München volgend seizoen nog Britser? Vincent Kompany heeft de pijlen alvast op een landgenoot van Harry Kane gericht.

Bayern München wil de selectie komende zomer versterken. Prioriteit voor Vincent Kompany: aanvallende versterking. The Prince wil er een extra flankaanvaller bij. Momenteel is er op links nauwelijks concurrentie voor Luis Diaz. Bayern München maakt prioriteit van Anthony Gordon Sky Sports weet dat Der Rekordmeister het target heeft bepaald. Anthony Gordon staat helemaal bovenaan de verlanglijst. De eerste contacten zijn reeds gelegd. De 25-jarige flankaanvaller ziet een transfer zitten, maar Newcastle United ligt dwars. Wil Newcastle United meewerken aan een transfer?

The Magpies hebben geen zin om één van hun sterkhouders te verliezen. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op zestig miljoen euro.